Onde assistir ao amistoso entre PSG e Genoa, pela pré-temporada 2021/22?

Os times entram em campo neste sábado (24), às 14h (de Brasília), no Stade de la Source, em preparação para o reinício da temporada europeia

Paris Saint-Germain e Genoa se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 14h (de Brasília), em um amistoso de preparação para a temporada 2021/22 do futebol europeu. Este jogo não terá transmissão para o Brasil.

QUANDO É?

JOGO PSG x Genoa DATA Sábado, 24 de julho de 2021 LOCAL Stade de la Source - Orleans, França HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Nenhum canal de TV ou serviço de streaming disponível no Brasil fará a transmissão do amistoso entre PSG e Genoa.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O PSG vem de uma sequência de três jogos de invencibilidade pelos amistosos, sendo que em nenhum deles o time foi o completo titular, jogando com diversos atletas alternativos. Gueye e Icardi foram dois dos poucos jogadores que atuaram em todas as três partidas. No Campeonato Francês 2020/21, o Paris ficou com a segunda colocação, apenas um ponto atrás do campeão Lille.

First training is a wrap. Great to meet my new team mates 🙌🏾 #icicestparis pic.twitter.com/lMDZ52b1Mc — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) July 23, 2021

O Genoa vem de duas ótimas partidas, nas quais venceu por 4 a 1 o Stubai e por 5 a 0 o Wacker Innsbruck II, dois clubes da Áustria. Na última temporada, se manteve na 11° colocação do Campeonato Italiano, com 42 pontos.

Provável escalação do PSG: Navas; Kehrer, Ramos e Diallo; Bitumazala, Dina Embimbe, Gueye e Simons; Gharbi, Draxler e Icardi.

Provável escalação do Genoa: Marchetti; Sabelli, Criscito, Vanheusden e Rovella; Behrami, Biraschi e Destro; Eyango, Sturaro e Shomurodov.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARIS SAINT-GERMAIN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 2 Chambly Amistoso 17 de julho de 2021 PSG 2 x 1 Augsburg Amistoso 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x PSG Amistoso 27 de julho de 2021 15h (de Brasília) Lille x PSG Supercopa da França 01 de agosto de 2021 15h (de Brasília)

GENOA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Stubai 0 x 5 Genoa Amistoso 17 de julho de 2021 Genoa 4 x 1 Wacker Innsbruck II Amistoso 21 de julho de 2021

Próximas partidas