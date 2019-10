Onde assistir ao amistoso entre Brasil x Senegal

Duelo na manhã desta quinta-feira (10) marca o centésimo jogo de Neymar com a camisa da seleção; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Na manhã desta quinta-feira (10), e entram em campo às 9h (de Brasília), em Singapura, com Neymar comemorando uma marca muito especial: seu centésimo jogo com a camisa da seleção brasileira. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Senegal DATA Quinta-feira, 10 de outubro LOCAL Estádio Nacional de Singapura HORÁRIO 9h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Antes de enfrentar a , no domingo (13), a seleção brasileira entra em campo contra o Senegal, com o técnico Tite mandando a campo praticamente a mesma equipe que derrotou o Peru na final da Copa América. O time só teria duas mudanças: as saídas de Alisson e Cebolinha por Ederson e Neymar, respectivamente.

O amistoso ainda marca o jogo 100 de Neymar pela Seleção, que vive em polêmicas, mas sempre é defendido por Tite publicamente.

"Não pago preço para ficar bajulando jogador nenhum. Isso é a minha educação, não como técnico. Como ser humano. Falei à época da que a verdade vem à tona (acusação de estupro), com o tempo. O tempo pode proporcionar (avaliações). Recebi 30 perguntas sobre o que aconteceu com ele, disse para terem calma antes de julgar. Tive que responder com pré-julgamento a respeito dele. Foi horrível de tratar. Deixo o tempo, não julgo ninguém. Mas me incomoda sim (essas críticas), principalmente fazerem julgamento sem informações, sem saber a conduta.", disse.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Neymar, Firmino e Gabriel Jesus.

SENEGAL

Vice-campeã da Copa Africana de Nações, a seleção de Senegal terá em campo Sadio Mané, estrela do .

Atuando no 4-3-3 e variando para 4-1-4-1, o Brasil liga o alerta para o sistema defensivo do adversário, além da força física já conhecida dos times africanos.

Provável escalação do Senegal: .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 2 Amistoso 6 de setembro Brasil 0 x 1 Amistoso 10 de setembro

SENEGAL