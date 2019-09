Onde assistir ao amistoso entre Brasil x Peru

Seleção entra em campo no segundo amistoso nesta quarta-feira (11), às 00h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Após ter empatado com a por 2 a 2, a seleção brasileira se prepara para enfrentar o nesta quarta-feira (11), às 00h (de Brasília), em Los Angeles. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o , além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Peru DATA Quarta-feira, 11 de setembro LOCAL ​Los Angeles Memorial Coliseum, EUA HORÁRIO 00h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Após ficar no empate com a Colômbia, o técnico Tite deve mexer na equipe titular para enfrentar o Peru, no segundo amistoso realizado nos .

O goleiro Weverton, Lucas Paquetá e David Neres, podem assumir as vagas de Ederson, Coutinho e Richarlison, respectivamente.

O reencontro com o Peru, derrotado por 3 a 1, no Maracança, ocorrerá pouco mais de dois meses após a final da .

Provável escalação do Brasil: ​Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Militão) e Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá (Coutinho); Neymar, David Neres e Firmino.

PERU

Do outro lado, os peruanos buscam apagar a derrota sofrida para o por 1 a 0. Sem contar com Guerrero, que pediu para ser liberado dos amistosos, o técnico Gareca pode escalar Carillo entre os titulares.

Provável escalação do Peru: ​​​​​Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram e Trauco; Tapia, Gonzáles, Costa (Carrillo), Flores e Cueva; Ruidíaz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 3 x 1 Peru Copa América 7 de julho Brasil 2 x 2 Colômbia Amistoso 6 de setembro

PERU