Onde assistir ao amistoso entre Brasil x Nigéria

Seleção entra em campo na manhã deste domingo (13) sem Coutinho e Alex Sandro; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Após o terceiro tropeço seguido, o enfrenta a na manhã deste domingo (13), às 9h (de Brasília), em Singapura. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Nigéria DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL Estádio Nacional de Singapura HORÁRIO 9h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

O sinal de alerta ligou para a equipe comandada por Tite após o empate com no meio da semana. Cientes que precisam melhorar, Casemiro destacou que o time precisa voltar a mostrar um bom futebol.

"Sabemos que não jogamos esses amistosos na altura que podíamos. Talvez contra a , sim, no segundo tempo, jogamos como vínhamos jogando. Somos uma grande equipe, mas temos potencial para jogar melhor. Mas é importante ter plantel maior, conhecer jogadores. Aconteceu depois do Mundial isso. É bom para todos nós", disse.

O técnico vai mexer na equipe para a segunda partida, sacando Alex Sandro e Coutinho. Renan Lodi e Cebolinha entram.

NIGÉRIA

Por outro lado, a Nigéria está focada na disputa do Campeonato Nações Africanas, que terá pela frente o Togo, na próxima semana.

No entanto, apesar do momento importante, Nwankwo Kanu, ex-jogador da seleção nigeriana, afirmou que o país está encarando o duelo com o Brasil mais do que um "simples amistoso".

Eles ainda estão muito magoados por causa do que fizemos com eles nas de Atlanta 96, então a vitória é só o que eles desejam. Dito isto, não temos que começar a entrar em pânico - é o mesmo Brasil, só temos que relaxar e jogar bem”, disse em entrevista à Goal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 0 x 1 Amistoso 10 de setembro Brasil 1 x 1 Senegal Amistoso 10 de outubro

NIGÉRIA