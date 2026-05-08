Eredivisie - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Ajax x FC Utrecht: canal de TV e transmissões ao vivo online

O confronto entre Ajax e FC Utrecht pode ser acompanhado ao vivo pela TV e por transmissão ao vivo. As opções disponíveis estão listadas abaixo.

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Notícias e escalações

O Ajax não poderá contar com os goleiros Vítezslav Jarosen e Joeri Heerkens, ambos lesionados. Não há suspensões para o time da casa. A escalação provável ainda não foi confirmada; atualizações serão divulgadas à medida que o início da partida se aproxima.

O FC Utrecht tem uma lista de ausências consideravelmente mais longa. Michael Brouwer, Oualid Agougil, Jaygo van Ommeren, Emirhan Demircan, Dani de Wit e Miguel Rodriguez estão todos fora de jogo devido a lesões. Também para o Utrecht não foi divulgada uma provável escalação titular.

Desempenho recente

O Ajax registrou, nos últimos cinco jogos da Eredivisie, duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente terminou em 2 a 2 em casa contra o PSV Eindhoven, no dia 2 de maio. Antes disso, o Ajax venceu por 0 a 2 contra o NAC e por 0 a 3 contra o Heracles. A única derrota nessa sequência foi por 1 a 2 contra o FC Twente, em abril. O Ajax também empatou em 1 a 1 contra o Feyenoord, em março.

O FC Utrecht venceu três das últimas cinco partidas do campeonato e perdeu duas. A equipe venceu por 2 a 0 o NAC no último fim de semana, mas havia sofrido uma dura derrota por 5 a 0 em casa contra o Excelsior. O Utrecht também venceu por 4 a 1 o Telstar e por 2 a 0 o Go Ahead Eagles, mas perdeu por 4 a 3 para o PSV. Em cinco partidas, o Utrecht marcou treze gols e sofreu nove.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 9 de novembro de 2025, quando o FC Utrecht derrotou o Ajax por 2 a 1 em casa, pela Eredivisie. Antes disso, o Utrecht também havia vencido o Ajax por 4 a 0 em abril de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o saldo é o seguinte: o FC Utrecht venceu três vezes, o Ajax venceu uma vez e houve um empate. A única vitória do Ajax nessa série foi uma vitória por 2 a 0 em casa, em março de 2024.

Classificação

Na Eredivisie, o Ajax ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o FC Utrecht ocupa a oitava posição.