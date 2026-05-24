Eredivisie - ECL Playoff Kras Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Ajax x FC Utrecht: canal de TV e transmissões ao vivo online

Na Holanda, o jogo Ajax x FC Utrecht pode ser assistido ao vivo pela ESPN via Ziggo. Abaixo, você encontra as opções para assistir à partida.

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Notícias e escalações das equipes

No Ajax, Vitezslav Jaros, Kian Fitz-Jim, Oleksandr Zinchenko e Josip Sutalo estão fora por lesão. Não há suspensões. Oscar Garcia deverá contar com a seguinte escalação: Maarten Paes; Youri Baas, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Aaron Bouwman; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Sean Steur; Mika Godts, Wout Weghorst, Steven Berghuis.

O FC Utrecht viaja sem Miguel Rodriguez, Emirhan Demircan, Jaygo van Ommeren, Michael Brouwer e Victor Jensen, todos lesionados. Não há suspensões. Ron Jans deve escalar os seguintes onze: Vasilios Barkas; Souffian El Karouani, Mike van der Hoorn, Mike Eerdhuijzen, Niklas Vesterlund; Gjivai Zechiël, Can Bozdogan, Dani de Wit; Jesper Karlsson, Yoann Cathline, Sebastien Haller. Mais atualizações são esperadas à medida que o início da partida se aproxima.

Forma recente

Nos últimos cinco jogos da Eredivisie, o Ajax conquistou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente terminou com uma vitória por 2 a 0 sobre o FC Groningen, em 21 de maio. Antes disso, o Ajax empatou com o sc Heerenveen (0 a 0) e perdeu em casa para o FC Utrecht (1 a 2). O Ajax marcou nove gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

O FC Utrecht está em situação significativamente melhor. Os visitantes venceram quatro das últimas cinco partidas, com o resultado mais recente sendo uma vitória por 3 a 2 sobre o sc Heerenveen em 21 de maio. Antes disso, o Utrecht derrotou o Fortuna Sittard por 2 a 0 e venceu por 1 a 2 em Amsterdã. O único tropeço nessa sequência foi uma dura derrota por 5 a 0 para o Excelsior, em 26 de abril. O Utrecht marcou doze gols em cinco partidas e sofreu sete.

Confronto direto

O confronto mais recente entre o Ajax e o FC Utrecht ocorreu em 10 de maio de 2026 na Eredivisie, quando o Utrecht venceu por 1 a 2 em Amsterdã. Antes disso, o Utrecht também havia vencido o jogo fora de casa em novembro de 2025 por 2 a 1 e, em abril de 2025, chegou a vencer por 4 a 0. O Ajax não venceu o confronto direto em dezembro de 2024, quando empatou em 2 a 2 em casa. A única vitória do Ajax nos últimos cinco confrontos data de março de 2024, quando os amsterdenses venceram em casa por 2 a 0. Nos cinco confrontos mais recentes, o Utrecht está claramente em melhor situação.

Classificação

Na Eredivisie, o Ajax ocupa atualmente a quinta posição, enquanto o FC Utrecht ocupa a sexta.