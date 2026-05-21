Eredivisie - ECL Playoff Kras Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Ajax x FC Groningen: canais de TV e transmissões ao vivo online

Ajax x FC Groningen será transmitido ao vivo na Holanda. Abaixo estão os canais de TV disponíveis e as opções de transmissão ao vivo. Está assistindo de fora do país? Com uma VPN, você pode contornar as restrições geográficas e assistir ao jogo pela sua plataforma de sempre, como se estivesse em casa.

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Notícias e escalações das equipes

No Ajax, o goleiro V. Jaros e o zagueiro J. Heerkens estão ausentes devido a lesões. Não há jogadores suspensos. A escalação definitiva ainda não foi divulgada; atualizações serão fornecidas à medida que o início da partida se aproxima.

O FC Groningen terá que jogar sem M. Hoekstra, que também está lesionado. Os visitantes também não têm nenhum jogador suspenso, e a provável escalação inicial ainda não foi divulgada.

Desempenho recente

Nos últimos cinco jogos da Eredivisie, o Ajax conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota. A partida mais recente terminou em um empate sem gols contra o sc Heerenveen, enquanto uma semana antes uma derrota por 1 a 2 em casa contra o FC Utrecht foi decepcionante. Do lado positivo, destacam-se as vitórias fora de casa sobre o NAC (0 a 2) e o Heracles (0 a 3), embora o empate contra o PSV (2 a 2) tenha mostrado que o Ajax pode ser vulnerável defensivamente.

O FC Groningen venceu os dois últimos jogos, incluindo uma vitória por 1 a 2 fora de casa contra o Heracles e uma vitória por 2 a 1 sobre o NEC. Antes disso, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas, contra o Excelsior (2 a 3) e o Feyenoord (3 a 1). A temporada também contou com um empate sem gols contra o Go Ahead Eagles. O Groningen marcou sete gols nos últimos cinco jogos, mas também sofreu seis.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes, em março de 2026 em Groningen, terminou com uma surpreendente vitória por 3 a 1 do FC Groningen. Antes disso, o Ajax havia vencido em casa por 2 a 0, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Ajax conquistou três vitórias contra uma do Groningen, com um empate. A série mostra que o time da casa geralmente leva vantagem, embora o Groningen tenha provado, no início desta temporada, que é capaz de causar problemas ao Ajax.

Classificação

O Ajax ocupa a quinta posição na Eredivisie, enquanto o FC Groningen termina em nono lugar. A diferença na classificação coloca o Ajax na posição de favorito para esta repescagem, embora a tabela de classificação, por si só, não ofereça garantias em uma disputa de duas partidas.