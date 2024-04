Onde assistir a América-MG x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Novorizontino entram em campo na noite deste sábado (27), a partir das 18h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Décimo colocado com 1 ponto, o América-MG vem de um empate na estreia. Em casa, o Coelho vai em busca da sua primeira vitória na competição.

Do outro lado, o Novorizontino iniciou a sua caminhada na Série B com triunfo e agora quer o segundo consecutivo. Todos os jogadores estão disponíveis para o duelo.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez, com vitória do Coelho por 5 a 2.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Matheus Henrique, Éder, Julio e Marlon (Nicolas); Alê, Juninho e Wallisson (Benítez); Fabinho, Vitor Jacaré e Renato Marques.

Novorizontino: Jordi; Luisão, César Martins e Reverson; Rodrigo Soares, Eduardo, Geovane e Danilo Barcelos; Waguininho, Marlon e Neto Pessoa.

Desfalques

América-MG

Moisés e Vinicius estão no departamento médico.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte - MG

Arbitragem: Marcio dos Santos Oliveira (árbitro), Ruan Luiz de Barros Silva e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (assistentes), Murilo Francisco Misson Junior (quarto árbitro) e Alisson Sidnei Furtado (VAR)