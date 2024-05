Onde assistir a Amazonas x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Amazonas recebe o Paysandu na tarde deste sábado (18), a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do Canal Goat, na internet (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Amazonas está na 15ª colocação, com 4 pontos. A Onça quer aproveitar o fator casa para voltar a somar pontos na competição. Sassá, Ermel, Mantuan e PH continuam sendo desfalques.

Do outro lado, o Paysandu ainda busca a primeira vitória no campeonato. Com 3 pontos, o time está na lanterna. O Papão empatou três jogos e perdeudois até o momento.

Prováveis escalações

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Guilherme Xavier e Pará; William Barbio, Jô e Matheus Serafim.

Paysandu: Matheus Nogueira; Léo Pereira, Wanderson, Quintana e Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira e Biel; Edinho, Jean Dias e Nicolas.

Desfalques

Amazonas

PH, Sassá, Mantuan e Ermel seguem no departamento médico.

Paysandu

Edilson Junior cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 18 de maio de 2024

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus - AM

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (árbitro), Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Antonio Adriano de Oliveira (assistentes), Ivan da Silva Guimaraes Junior (quarto árbitro) e Marcio Henrique de Gois (VAR-FIFA) (VAR)