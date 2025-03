Onde assistir a Al Qadsiah x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (06), pela 24ª rodada da competiçõa; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Qadisah recebe o Al Ittihad na tarde desta quinta-feira (06), às 16h (de Brasília), no Prince Saud Bin Jalawi, em Dammam, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

íder da Saudi Pro League, o Al Ittihad soma 57 pontos em 23 partidas, mas desperdiçou a chance de ampliar a vantagem ao sofrer um gol nos acréscimos e empatar em 1 a 1 com o Al Okhdood. Enquanto isso, o Al-Hilal, sob pressão devido à fase instável com Jorge Jesus, segue na perseguição com 51 pontos. Fechando o top 3, o Al Qadsiah conquistou uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Al Riyadh e mantém viva a disputa pelas primeiras posições.

Prováveis escalações

Al Qadsiah: Casteels; Thakri, Nacho, Gastón; Aboulshamat, Nández, Fernández, Al-Ammar; Puertas, Quiñones e Aubameyang. Técnico: Michel.

Al Ittihad: Rajkovic; Al-Sagour, Al Mosa, Danilo, Kadesh; Kanté, Fabinho, Aouar; Diaby, Al Aboud e Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Qadsiah

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Abdulelah Al Amri está fora, enquanto Mario Mitaj e Ahmed Sharahili são dúvidas.

Quando é?