Onde assistir a Al Nassr x Al Shabab ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (07), pela 24ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr recebe o Al Shabab na tarde desta sexta-feira (07), às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Ríade, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr atravessa um período de instabilidade na temporada e ocupa a quarta posição do Campeonato Saudita, com 47 pontos. A equipe vem de um empate sem gols contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões Asiática, e busca reencontrar o caminho das vitórias. Para o confronto contra o Al Shabab, Cristiano Ronaldo deve retornar ao time titular após ter sido poupado na competição continental por questões de segurança. No entanto, o técnico Stefano Pioli enfrenta uma série de desfalques, incluindo Otávio, Al Ghanam, Laporte, Alkhaibari e Lajami, todos lesionados.

Enquanto isso, o Al Shabab chega embalado após vencer o Damac por 2 a 0 na última rodada e tenta manter o bom momento diante de um adversário que vive fase irregular.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Najdi, Simakan, Al Fatil, Qasheesh; Ângelo, Brozovic, Al Sulaiheem, Mané; Durán e Cristiano Ronaldo Técnico: Stefano Pioli.

Al Shabab: Buschan; Shwirekh, Hoedt, Robert Renan; Thani, Juwayr, Leandrinho, Guanca; Podence, Bonaventura e Hamdallah. Técnico: Fatih Terim.

Desfalques

Al Nassr

Otávio, Sultan Al Ghanam, Aymeric Laporte, Abdullah Alkhaibari e Ali Lajami estão fora.

Al Shabab

Seung-Gyu Kim e Fahad Al Muwallad estão fora.

