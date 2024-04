Equipes entram em campo neste sábado (27), pela 29ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Khaleej recebe o Al Nassr na tarde deste sábado (27), às 15h (de Brasília), no Prince Saud bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita, pela 29ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Khaleedj entra em campo sem pretensões de vagas nas competições continentais, mas quer pontuar para não se aproximar da zona de rebaixamento. A equipe, que não terá desfalques, está no 11º lugar, com 35 pontos em 28 jogos.

Para continuar sonhando com o título nesta temporada, Luis Castro, treinador português, colocar força máxima neste duelo do Campeonato Saudita. A equipe está no segundo lugar com 68 pontos, enquanto o Al Hilal segue na liderança com 77 pontos, mas um jogo a menos.

Prováveis escalações

Al Khaleej: Ibrahim Sehic; Saeed Al Hamsal, Mohammed Al-Khabrani, Naif Masoud, Pedro Rebocho; Ivo Rodrigues, Woo-Young Jung, Mansour Hamzi; Khaled Narey, Fabio Martin e Mohamed Sherif. Técnico: Pedro Emanuel.

Al Nassr: David Ospina; Mohammed Al-Fatil, Aymeric Laporte, Abdulelah Al-Amri; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Alkhaibari, Marcelo Brozovic, Alex Telles; Abdulrahman Ghareeb, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Al Khaleej

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Anderson Talisca, Sami Al-Najei e Waleed Abdullah, lesionados, estão fora. Ali Alawjami e Abdulmajeed Al Sulaiheem são dúvidas.

Quando é?