Onde assistir a Al Hilal x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (04), pela 26ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Hilal recebe o Al Nassr na tarde desta sexta-feira (04), às 15h (de Brasília), no Rei Fahd, em Riade, pela 26ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT e Esporte na Band, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Al Hilal e Al Nassr se enfrentam em um confronto decisivo pelo Sauditão, com ambas as equipes buscando reduzir a distância para o líder Al Ittihad. O time de Jorge Jesus chega embalado após vencer o Al Taawon por 2 a 0, enquanto a equipe de Cristiano Ronaldo tenta reagir na competição para seguir sonhando com o título.

Em toda a história, este será o 51º confronto entre as equipes, com vantagem ao Al Hilal, que tem 26 vitórias contra 12 do Al Nassr. Ainda foram registrados 12 empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Neves, Kanno, Malcom; Kaio César, Al Dawsari e Marcos Leonaro. Técnico: Jorge Jesus.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Fatil, Qasheesh; Otavio, Brozovic, Al Hassan, Mané; Jhon Durán e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Hilal

Sergej Millinkovic-Savid, Mitrovic e Ali Al-Bulaihi estão fora.

Al Nassr

Nawaf Boushal, suspenso, e Abdullah Alkhaibari e Aymeric Laporte, machucados, estão fora.

Quando é?