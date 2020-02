Onde assistir a Ypiranga x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho?

No duelo que acontece neste sábado, os dois times tentam manter o 100% de aproveitamento

No confronto dos invictos do Grupo A do Gaúchão, Ypiranga e se enfrentam neste sábado (01), pela quarta rodada da competição. A partida será no Estádio Colosso da Lagoa, às 19h (de Brasília), com transmissão do Premiere, no pay-per-view.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ypiranga x Internacional DATA Sábado, 01 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Colosso da Lagoa - Erechim, Rio Grande do Sul HORÁRIO 19h00 (de Brasília)

Foto:Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

O duelo terá tranmissão do Premiere no pay-per-view.

O Internacional, com 100% de aproveitamento sob o comando de Eduardo Coudet, quer continuar empolgando seu torcedor. A tendência é que o treinador continue rodando o elenco.

Até agora, 22 jogadores já foram utilizados nas três primeiras partidas do Inter no . Assim, com a partida do clube na pré-Libertadores chegando, Coudet irá poupar o time titular.

Já o Ypiranga também vem com uma grande campanha: o time de Erechim também está com 100% de aproveitamento, e vem de uma boa vitória diante do .

Provável escalação do Ypiranga: Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva e Ávila; Schwarzer, Clayton e Zotti; Jean Silva, Neto Pessoa e Leílson

Provável escalação do Internacional: ​Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Rodrigo Rosa, Pedro Henrique, Uendel (Moisés); Musto, Patrick, Nonato, Johnny, Sarrafiore; T. Galhardo (Netto)

ÚLTIMOS COMPROMISSOS

YPIRANGA

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Ypiranga 09 de fevereiro 17h (de Brasília) Semi final (se classificar) Campeonato Gaúcho não definido não definido

INTERNACIONAL