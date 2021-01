Onde assistir a West Ham x West Bromwich, pela Premier League?

As equipes entram em campo nesta terça-feira (19), às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico; veja como acompanhar ao vivo pela TV e na internet

Q uerendo ficar a cinco pontos do líder Manchester United , o recebe o desesperado West Bromwich nesta terça-feira (19), às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 18ª rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo pelo DAZN , por streaming. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Ham x West Bromwich DATA Terça-feira, 19 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Londres, ING HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Graham Scott

Assistentes: Neil Davies e Simon Long

Quarto árbitro: Gavin Ward

VAR: Darren England

Assistente do VAR: Stephen Child

ONDE VAI PASSAR?



London Stadium, palco do confronto / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo DAZN , por streaming. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WEST HAM

Na nona colocação da Premier League, o West Ham vem se recuperando após cair de produção: a equipe bateu e nas últimas duas rodadas e quer seguir vencendo. Para isso, o treinador David Moyes deve escalar o que tem de melhor. Com a vitória, os Hammers ficarão a apenas cinco pontos do , líder da competição.

Mais times

Lesionados, o ex-corintiano Balbuena e o congolês Masuaku seguem de fora. A tendência, então, é que Moyes repita a equipe que bateu o Burnley neste último sábado (16).

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna e Cresswell; Rice e Soucek; Bowen, Benrahma e Fornals; Antonio.

WEST BROMWICH

Enquanto isso, o West Bromwich está em maus lençóis. Recém-promovido, o time do oeste da Inglaterra está na 19ª colocação , com 11 pontos, cinco atrás do Burnley, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Comandado pelo brasileiro Matheus Pereira, o clube vem de vitória improvável sobre o e quer repetir a façanha.

O treinador Sam Allardyne terá o retorno de Conor Gallagher, suspenso, mas continua Sam Johnstone e Matt Phillips, que testaram positivo para coronavírus.

Start your Sunday right 👌



Enjoy the highlights of Saturday's 3-2 Black Country derby win at Molineux. pic.twitter.com/Z8n2XvnVG1 — West Bromwich Albion (@WBA) January 17, 2021

Provável escalação do West Bromwich: Button; O'Shea, Ajayi, Bartley e Gibbs; Livermore, Sawyers, Snodgrass, Matheus Pereira e Grosicki; Robinson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA Stockport County 0 x 1 West Ham Copa da 11 de janeiro de 2021 West Ham 1 x 0 Burnley Premier League 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Doncaster Rovers 23 de janeiro de 2021 12h (de Brasília) x West Ham Premier League 26 de janeiro de 2021 15h (de Brasília)

WEST BROMWICH

JOGO CAMPEONATO DATA Blackpool (3) 2 x 2 (2) West Bromwich Copa da Inglaterra 9 de janeiro de 2021 Wolves 2 x 3 West Bromwich Premier League 16 de janeiro de 2021

Próximas partidas