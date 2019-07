Onde assistir a Wanderers x Corinthians, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0 na Arena, Timão pode perder por 1 a 0 nesta quinta-feira (1)

Nesta quinta-feira (1), às 21h30 (de Brasília),o visita o Wanderers, em jogo de volta das oitavas de final da . Após ter vencido a primeira partida por 2 a 0, na Arena, a equipe de Carille entra em campo podendo perder por até um gol de diferença. O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Wanderers x Corinthians DATA Quinta-feira, 1 de agosto LOCAL Estádio Centenário - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Corinthians x Wanderers será exibido pelo DAZN neste mês. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WANDERERS

A equipe uruguaia estreou no torneio contra o Huancayo - venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou o segundo por 1 a 1 antes de passar pelo Cerro, do Uruguai, com um 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 na volta.

Quem passar desse confronto enfrentará o vencedor de x , que fazem o jogo de ida nesta quarta-feira (24).

Escalação titular: De Arruabarrena; Barrandeguy, Macaluso, Bueno, Morales; Baroza, Veglio, González; Bravo, Albarracín, Barreto.

CORINTHIANS

Depois da vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Com a vantagem construída no primeiro duelo, o técnico Fabio Carille deve poupar alguns titulares de olho no clássico contra o Palmeiras, domingo (4), pelo Brasileirão. No entanto, os corintianos negam que as mudanças tem como objetivo poupar jogadores para o duelo contra o maior rival.

"Eu vejo como o melhor time que o Corinthians tem para entrar em campo na quinta. É uma maratona longa, não é que quinta e domingo ficam próximos. A gente vem de uma viagem cansativa, jogos duros contra e . A parada ajudou para dar uma respirada, mas tivemos três amistosos e depois os jogos. O Carille sabe que trabalhou o time todo, para todos os jogadores estarem preparados nesse momento. É uma oportunidade maravilhosa para quem está entrando. Quem não gostaria de ter uma chance numas oitavas de final de Copa Sul-Americana?", disse o volante Gabriel.

Após vencer o duelo de ida por 2 a 0, o Corinthians pode até ser derrotado por um gol que estará classificado.

Escalação titular: