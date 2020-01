Onde assistir a Volta Redonda x Botafogo, pelo Campeonato Carioca

Os dois times estreiam no Campeonato Carioca neste sábado (18)

Com parte do elenco em Domingos Venâncio, o estreia pelo contra o Macaé, neste sábado (18), às 18hs (de Brasília). O jogo é válido pela primeira rodada da . O Volta Redonda está no Grupo B, com e o Botafogo no Grupo A. O duelo terá transmissão do Premiere, canal Pay Per View.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Volta Redonda x Botafogo DATA Sábado, 18 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo no Pay Per View, Premiere.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda disputando amistosos de pré-temporada, o Botafogo não conta com todo o seu elenco para o início do Carioca, por isso irá a campo com um time alternativo. A previsão é de que os titulares só façam sua estreia no estadual contra o Macaé, no dia 26 de janeiro, no Nïlton .

Já o Volta Redonda, que estreia em casa, deve vir ao jogo com força máxima para enfrentar um dos favoritos ao título.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Fernandes, Sousa, Kanu, Lucas Barros; Luiz Otávio, Caio Alexandre, Gustavo Bochecha; Lucas Campos, Vinícius Tanque, Igor Cássio.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VOLTA REDONDA

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Campeonato Carioca 22 de janeiro 16h (de Brasília) x Volta Redonda Campeonato Carioca 25 de janeiro 18h (de Brasília)

BOTAFOGO