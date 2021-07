Onde assistir a vivo a Palmeiras x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (24), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Fluminense se enfrentam na noite deste sábado (24), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Fluminense DATA Sábado, 24 de julho de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço (SP)

VAR: Elmo Alves (GO)

Assistente VAR: Leone Carvalho (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca manter a invencibilidade no Aliianz Parque contra o Flu / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 19h. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Qual o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa Libertadores e líder do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo em busca de mais três pontos para seguir isolado na ponta da classificação.

Invicto no Allianz Parque contra o rival Fluminense, o Verdão venceu os sete jogos disputados no estádio.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Abel Ferreira não comandará a equipe neste sábado. Luan, Rony e Luiz Adriano também seguem como desfalques.

Matías Viña, em negociação com a Roma, pode aparecer novamente no banco de reservas.

Do outro lado, o Fluminense, com 17 pontos, vem de derrota para o Grêmio na última rodada.

Para o confronto, o técnico Roger Machado terá o retorno de Abel Hernández. O atacante foi julgado na última quinta-feira (22) pela expulsão no jogo contra o Corinthians e pegou apenas uma partida de suspensão. Como não entrou em campo na derrota para o Athletico-PR por 4 a 1 na rodada seguinte, está apto para entrar em campo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Ganso; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Abel Hernández (Fred).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras Brasileirão 18 de julho de 2021 Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica Libertadores 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Brasileirão 31 de julho de 2021 19h (de Brasília) Palmeiras x Fortaleza Brasileirão 8 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense Libertadores 13 de julho de 2021 Fluminense 0 x 1 Grêmio Brasileirão 18 de julho de 2021

Próximas partidas