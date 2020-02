Onde assistir a Vitória x CRB, pela Copa do Nordeste?

Clubes de Salvador e de Maceió medem forças por uma vaga na zona de classificação da Copa do NE; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quinta-feira (27), o recebe o CRB no Estádio do Barradão, às 20h (de Brasília), em busca de uma vaga na zona de classificação da . A partida terá transmissão ao vivo no YouTube, de graça, para todo o , e pelo LiveFC, serviço de streaming com todos os jogos da competição. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Vitória x CRB DATA Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 LOCAL Barradão - , BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo no YouTube, de graça, para todo o Brasil, e pela LiveFC, serviço de streaming com todos os jogos da competição. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Com situação embolada no grupo B, o Vitória ocupa a quinta posição na tabela, mas pode chegar à vice-liderança caso vença o jogo de hoje. Invicto na competição, o time aposta no fator casa para conseguir os três pontos e se firmar na zona de classificação para a próxima fase.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Felipe Neto e Rodrigo Andrade; Vico, Rodrigo Carioca e Léo Ceará.

CRB

Com situação semelhante à do Vitória, o CRB também ocupa a quinta posição na tabela, mas do grupo A, com cinco pontos. Agora, o vai ao Barradão para manter a invencibilidade de oito jogos e também entrar na zona de classificação de seu grupo. Os únicos desfalques da equipe devem ser Gum e Felipe Menezes, em fase final de recuperação, e Erik, suspenso.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Lucas Mendes, Thalisson, Xandão e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longuine; Luidy, Bruno Lopes e Léo Gamalho.

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 1 Atlético Alagoinhas 15 de fevereiro Vitória 0 x 0 Frei Paulistano Copa do Nordeste 16 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Bahia Campeonato Baiano 1 de março 16h (de Brasília) Vitória x Lagarto 5 de março 19h15 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 CRB Copa do Brasil 19 de fevereiro Jacyoba 1 x 2 CRB Campeonato Alagoano 22 de fevereiro

Próximas partidas