Onde assistir a Vila Nova x Imperatriz, pela Série C do Brasileiro?

Pela sétima rodada do Grupo a, a bola rola na segunda feira (21), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar a vivo na internet

Pela sétima rodada do Grupo A da , o Vila Nova recebe o Impertariz, em Goiânia, tentando voltar ao G4 e manter os 100% de aproveitamento jogando em casa. A bola rola nesta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do MyCujoo.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vila Nova x Imperatriz DATA Segunda-feira, 21 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - Goiânia, GO HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Vagner Grigorio/Imperatriz

A partida terá transmissão ao vivo do MyCujoo . Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILA NOVA

Brigando no topo da tabela de classificação do Grupo A, o Vila NOva entra em campo não só tentando voltar ao G4 depois dos jogos que abriram a rodada, mas também manter o aproveitamento perfeito dentro de seu estádio.

No momento, os goianos ocupam a sexta posição, com nove pontos conquistados em seis jogos - com duas vitórias, três empates e uma derrota.

Provável escalação do Vila Nova: Fabrício; Jonh Lennon, Rafael Donato, Adalberto e Mário Henrique; Dudu, Pablo e Biancucchi; Talles, Henan e Lucas Silva

IMPERATRIZ

Ao contrário do adversário, o Imperatriz está brigando na parte debaixo da tabela. Ocupando a última coloação do grupo, a quipes omou apenas um ponto nas quatro partidas que disputou.

Provável escalação do Imperatriz: Henal; Léo Rodrigues, Douglas Mendes, Xandão e Makeka; Felipe Hertal; Nonato, Jocinei e Judson; Anderson Cavalo e Guilherme Garré