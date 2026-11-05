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Venezia x Udinese terá transmissão ao vivo pela DAZN. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida por streaming.
Venezia e Udinese se enfrentam no Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, em um duelo da Serie A entre as duas equipes que ocupam as últimas posições da tabela.
O Venezia chega a este confronto em meio a uma crise profunda: são quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com a única vitória no período recente conquistada contra o Napoli. A equipe de Veneza está na lanterna e tem dificuldade para encontrar regularidade sob o comando de Davide Nicola.
A Udinese não vive situação melhor. O clube trocou de treinador após a pesada derrota por 5 a 2 em casa para a Roma, na décima rodada, resultado que encerrou a passagem de Kosta Runjaic pelo comando da Udinese. Oito partidas consecutivas sem vencer retratam uma temporada decepcionante até aqui.
Paolo Zanetti agora comanda a Udinese. O treinador de Vicenza, que volta à Serie A nove meses após ser demitido do Verona, assume uma equipe em dificuldades e precisa encontrar rapidamente a formação ideal para mudar o rumo da temporada.
Há ainda a notícia da internação do presidente Gianpaolo Pozzo, acometido por uma pneumonia: o clube comunicou oficialmente que seu quadro é acompanhado com a máxima atenção pela equipe médica.
É, portanto, uma partida de grande importância para as duas equipes: três pontos podem mudar o rumo de uma temporada difícil até aqui. Confira abaixo todas as informações para acompanhar o jogo ao vivo.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Venezia x Udinese
O Venezia de Davide Nicola não poderá contar com Bartol Franjic, Marin Sverko e Andrea Adorante, todos fora por lesão. O treinador deve manter o esquema 3-5-2 utilizado nos últimos jogos, com Filip Stankovic no gol e Lion Lauberbach e Akor Adams no ataque.
A Udinese de Paolo Zanetti, que fará sua estreia no comando da equipe, precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba e Oumar Solet estão fora. A provável escalação tem Maduka Okoye no gol, com Nicolo Zaniolo e Jurgen Ekkelenkamp dando apoio a Keinan Davis.
Momento das equipes
O Venezia somou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A. O único triunfo veio contra o Napoli (1 a 0), enquanto a derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Como. Nesse período, a equipe marcou três gols e sofreu seis.
A Udinese não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. O empate foi contra o Parma (0 a 0), enquanto a derrota mais recente e mais pesada foi o 5 a 2 sofrido em casa diante da Roma. A Udinese marcou dois gols e sofreu onze, números que mostram claramente as dificuldades defensivas da equipe.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto entre as duas equipes foi em setembro de 2026, quando a Udinese venceu o Venezia por 2 a 1 na Copa da Itália. Considerando os últimos cinco encontros em todas as competições, a Udinese venceu três vezes e o Venezia, duas. A equipe de Udine marcou onze gols no total, contra oito do Venezia.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
D
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
E
V
E
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
E
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
D
V
V
E
|6
|10
|6
|2
|2
|24
|14
|+10
|20
V
V
E
V
D
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
D
V
D
E
|8
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
D
V
E
D
V
|9
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|+1
|14
V
V
V
D
V
|10
|10
|4
|1
|5
|14
|16
|-2
|13
D
D
V
V
V
|11
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
V
V
V
D
V
|12
|10
|4
|1
|5
|9
|15
|-6
|13
D
D
D
D
E
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
D
E
E
D
V
|14
|10
|3
|0
|7
|11
|21
|-10
|9
D
D
D
V
D
|15
|10
|2
|2
|6
|8
|15
|-7
|8
V
E
D
D
D
|16
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
E
D
D
D
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
D
D
D
D
E
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
D
D
D
V
D
|19
|10
|1
|2
|7
|11
|23
|-12
|5
D
E
D
D
D
|20
|10
|1
|0
|9
|6
|20
|-14
|3
D
D
D
V
D
Na tabela da Serie A, o Venezia ocupa a última posição (20º), enquanto a Udinese está em 19º lugar: um duelo entre equipes da parte de baixo da tabela, em que ambas buscam pontos para escapar do rebaixamento.