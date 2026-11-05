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Campeonato Italiano - Rodada 11 6 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia x Udinese terá transmissão ao vivo pela DAZN. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida por streaming.

Venezia e Udinese se enfrentam no Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, em um duelo da Serie A entre as duas equipes que ocupam as últimas posições da tabela.

O Venezia chega a este confronto em meio a uma crise profunda: são quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com a única vitória no período recente conquistada contra o Napoli. A equipe de Veneza está na lanterna e tem dificuldade para encontrar regularidade sob o comando de Davide Nicola.

A Udinese não vive situação melhor. O clube trocou de treinador após a pesada derrota por 5 a 2 em casa para a Roma, na décima rodada, resultado que encerrou a passagem de Kosta Runjaic pelo comando da Udinese. Oito partidas consecutivas sem vencer retratam uma temporada decepcionante até aqui.

Paolo Zanetti agora comanda a Udinese. O treinador de Vicenza, que volta à Serie A nove meses após ser demitido do Verona, assume uma equipe em dificuldades e precisa encontrar rapidamente a formação ideal para mudar o rumo da temporada.

Há ainda a notícia da internação do presidente Gianpaolo Pozzo, acometido por uma pneumonia: o clube comunicou oficialmente que seu quadro é acompanhado com a máxima atenção pela equipe médica.

É, portanto, uma partida de grande importância para as duas equipes: três pontos podem mudar o rumo de uma temporada difícil até aqui. Confira abaixo todas as informações para acompanhar o jogo ao vivo.

Notícias das equipes

O Venezia de Davide Nicola não poderá contar com Bartol Franjic, Marin Sverko e Andrea Adorante, todos fora por lesão. O treinador deve manter o esquema 3-5-2 utilizado nos últimos jogos, com Filip Stankovic no gol e Lion Lauberbach e Akor Adams no ataque.

A Udinese de Paolo Zanetti, que fará sua estreia no comando da equipe, precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba e Oumar Solet estão fora. A provável escalação tem Maduka Okoye no gol, com Nicolo Zaniolo e Jurgen Ekkelenkamp dando apoio a Keinan Davis.

Momento das equipes

O Venezia somou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A. O único triunfo veio contra o Napoli (1 a 0), enquanto a derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Como. Nesse período, a equipe marcou três gols e sofreu seis.

A Udinese não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. O empate foi contra o Parma (0 a 0), enquanto a derrota mais recente e mais pesada foi o 5 a 2 sofrido em casa diante da Roma. A Udinese marcou dois gols e sofreu onze, números que mostram claramente as dificuldades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em setembro de 2026, quando a Udinese venceu o Venezia por 2 a 1 na Copa da Itália. Considerando os últimos cinco encontros em todas as competições, a Udinese venceu três vezes e o Venezia, duas. A equipe de Udine marcou onze gols no total, contra oito do Venezia.

Classificação

Na tabela da Serie A, o Venezia ocupa a última posição (20º), enquanto a Udinese está em 19º lugar: um duelo entre equipes da parte de baixo da tabela, em que ambas buscam pontos para escapar do rebaixamento.