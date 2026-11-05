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Campeonato Italiano
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Stadio Pierluigi Penzo
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Onde assistir a Venezia x Udinese: transmissão ao vivo, canais de TV, data, horário e escalações

Venezia x Udinese
Campeonato Italiano
Venezia
Udinese

Como assistir ao jogo da Serie A entre Venezia e Udinese, com horário de início e informações sobre as equipes

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crest
Campeonato Italiano - Rodada 11
Stadio Pierluigi Penzo

Venezia x Udinese terá transmissão ao vivo pela DAZN. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida por streaming.

Venezia e Udinese se enfrentam no Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, em um duelo da Serie A entre as duas equipes que ocupam as últimas posições da tabela.

O Venezia chega a este confronto em meio a uma crise profunda: são quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com a única vitória no período recente conquistada contra o Napoli. A equipe de Veneza está na lanterna e tem dificuldade para encontrar regularidade sob o comando de Davide Nicola.

A Udinese não vive situação melhor. O clube trocou de treinador após a pesada derrota por 5 a 2 em casa para a Roma, na décima rodada, resultado que encerrou a passagem de Kosta Runjaic pelo comando da Udinese. Oito partidas consecutivas sem vencer retratam uma temporada decepcionante até aqui.

Paolo Zanetti agora comanda a Udinese. O treinador de Vicenza, que volta à Serie A nove meses após ser demitido do Verona, assume uma equipe em dificuldades e precisa encontrar rapidamente a formação ideal para mudar o rumo da temporada.

Há ainda a notícia da internação do presidente Gianpaolo Pozzo, acometido por uma pneumonia: o clube comunicou oficialmente que seu quadro é acompanhado com a máxima atenção pela equipe médica.

É, portanto, uma partida de grande importância para as duas equipes: três pontos podem mudar o rumo de uma temporada difícil até aqui. Confira abaixo todas as informações para acompanhar o jogo ao vivo.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Venezia x Udinese

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
Formação
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoR. HapsR. HapsK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmG. BusioG. BusioA. HainautA. HainautJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsM. OkoyeM. OkoyeJ. AbankwahJ. AbankwahC. KabaseleC. KabaseleM. PalmaM. PalmaM. VojvodaM. VojvodaN. ZanioloN. ZanioloJ. KarlstroemJ. KarlstroemH. KamaraH. KamaraL. MillerL. MillerJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampK. DavisK. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Venezia

Time titular

Udinese

Técnico

  • D. Nicola
  • P. Zanetti

O Venezia de Davide Nicola não poderá contar com Bartol Franjic, Marin Sverko e Andrea Adorante, todos fora por lesão. O treinador deve manter o esquema 3-5-2 utilizado nos últimos jogos, com Filip Stankovic no gol e Lion Lauberbach e Akor Adams no ataque.

A Udinese de Paolo Zanetti, que fará sua estreia no comando da equipe, precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba e Oumar Solet estão fora. A provável escalação tem Maduka Okoye no gol, com Nicolo Zaniolo e Jurgen Ekkelenkamp dando apoio a Keinan Davis.

Momento das equipes

VEN

VEN - Sequência

ATA
D3-1
NAP
V1-0
GEN
D1-0
INT
D0-2
COM
D1-0
Gol marcado (sofrido)
2/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
UDI

UDI - Sequência

TOR
D2-1
LEC
D0-3
MIL
D0-2
PAR
E0-0
ROM
D2-5
Gol marcado (sofrido)
3/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Venezia somou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A. O único triunfo veio contra o Napoli (1 a 0), enquanto a derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Como. Nesse período, a equipe marcou três gols e sofreu seis.

A Udinese não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. O empate foi contra o Parma (0 a 0), enquanto a derrota mais recente e mais pesada foi o 5 a 2 sofrido em casa diante da Roma. A Udinese marcou dois gols e sofreu onze, números que mostram claramente as dificuldades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

Confrontos

VeneziaEmpateUdinese
1
0
4
Copa da Itália
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
3
Venezia badge
Venezia
VEN
2
FJ
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FJ
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
3
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FJ
7Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O último confronto entre as duas equipes foi em setembro de 2026, quando a Udinese venceu o Venezia por 2 a 1 na Copa da Itália. Considerando os últimos cinco encontros em todas as competições, a Udinese venceu três vezes e o Venezia, duas. A equipe de Udine marcou onze gols no total, contra oito do Venezia.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
E
V
D
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
E
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
ParmaParmaPAR
10226815-78
V
E
D
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
D
D
D
V
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da Serie A, o Venezia ocupa a última posição (20º), enquanto a Udinese está em 19º lugar: um duelo entre equipes da parte de baixo da tabela, em que ambas buscam pontos para escapar do rebaixamento.

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