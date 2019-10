Onde assistir a Vasco x Santos, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste sábado (5), às 17h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer o de virada, o recebe o neste sábado (5), às 17h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Santos DATA Sábado, 5 de outubro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Na GOAL, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Embalado após a vitória de virada sobre o Atlético-MG no meio da semana, o Vasco ocupa a 13ª posição, com 27 pontos e a oito pontos da zona de rebaixamento.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o volante Raul, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Júnior deve assumir a posição.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Richard, Andrey e Marcos Júnior; Rossi (Marrony), Ribamar e Talles

SANTOS

O liga o sinal de alerta para enfrentar o Vasco neste sábado. Com cinco jogadores pendurados (volante Alison, o meia Carlos Sánchez, e os atacantes Marinho, Soteldo e Uribe), a equipe de Jorge Sampaoli precisa ter cautela, uma vez que enfrenta o Palmeiras, vice-líder, na próxima rodada.

No entanto, ao menos dois atletas estarão em campo: Soteldo e Carlos Sánchez. Por outro lado, Marinho briga por uma vaga no ataque.

O único desfalque certo é Lucas Veríssimo, que cumpre suspensão. Felipe Aguilar, Luiz Felipe ou Luan Peres disputam uma vaga na zaga.

Atualmente, o Santos ocupa a terceira posição, com 41 pontos. Oito a mais que o líder .

Provável escalação do Santos: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar (Luiz Felipe), Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho (Derlis González ou Uribe), Eduardo Sasha e Soteldo.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 100 jogos disputados entre elas, foram 35 vitórias do Peixe e 34 do Vasco, além de 31 empates. No entanto, nos últimos cinco duelos, foram 3 vitórias para a equipe paulista, uma dos cariocas e um empate.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Santos 3 x 0 Vasco Brasileirão 2019 Vasco 2 x 1 Santos 2019 Santos 2 x 0 Vasco Copa do Brasil 2018 Santos 1 x 1 Vasco Brasileirão 2018 Vasco 0 x 3 Santos Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Vasco Brasileirão 29/09/2019 Atlético-MG 1 x 2 Vasco Brasileirão 1/10/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Vasco Brasileirão 09/10/2019 19h15 (de Brasília) Vasco x Brasileirão 13/10/2019 16h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Santos Brasileirão 27/09/2019 Santos 2 x 0 Brasileirão 29/09/2019

Próximas partidas