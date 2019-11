Onde assistir a Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2019

Cariocas buscam reencontrar o caminho da vitória nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Caçando o líder e pensando apenas na vitória, o visita o nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (exceto MG e ), além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Vasco x Palmeiras DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vascaínos encaram possível classificação para a Libertadores como um título / Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (exceto MG e Bahia), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Visando retomar a boa fase no Brasileirão, a equipe carioca entra em campo almejando os pontos para buscar novamente a entrada no G-6, após três jogos seguidos sem vencer (dois empates e uma derrota).

"Existe essa preocupação (queda no returno), pois sabemos da nossa força em São januário. os números do segundo turno não são os melhores. Saímos na frente, mas não conseguimos segurar. Temos mais uma oportunidade de mostrar nossa força no jogo de amanhã. Precisamos entrar concentrados e, contra essas equipes, o erro tem que ser zero.", analisou Pikachu.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Richard e Bruno Gomes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Atualmente, o Vasco ocupa a 11ª posição, com 39 pontos.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Castan e Danilo; Fellipe Bastos, Raul e Guarin; Bruno César, Marrony e Rossi.

PALMEIRAS

Por outro lado, o Alviverde vem de três vitórias seguidas e ainda sonha com um possível título do Brasileirão, mesmo com oito pontos atrás do líder Flamengo.

Para o confronto em São Januário, o técnico Mano Menezes não terá Felipe Melo, suspenso por cinco jogos, enquanto Jean e Mayke lutam por uma vaga na lateral.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago , Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu (Willian), Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano).

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Em 98 confrontos entre as equipes, o Palmeiras leva uma grande vantagem sobre o rival. Foram 48 vitórias para a equipe paulista, contra 22 para o Vasco, além de 28 empates.

A última vitória dos cariocas ocorreu em 2015. De lá para cá, foram três vitórias e três empates.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Palmeiras 1 x 1 Vasco Brasileirão 2018 Vasco 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 1 x 0 Vasco Brasileirão 2017 Vasco 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2017 Palmeiras 4 x 0 Vasco Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 3 Brasileirão 30 de outubro 0 x 0 Vasco Brasileirão 2 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Vasco Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília) Vasco x Palmeiras Brasileirão 6 de novembro 19h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Brasileirão 30 de outubro Palmeiras 1 x 0 Ceará Brasileirão 2 de novembro

Próximas partidas