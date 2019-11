Onde assistir a Vasco x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (18), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo contra o Goiás nesta segunda-feira (18), às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Vasco x Goiás DATA Segunda-feira, 18 de novembro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Mais de 16 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente / Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Vindo de empate com o Flamengo no meio da semana, onde exibiu a sua melhor atuação no ano, o Vasco entra em campo nesta segunda-feira (18) com alguns desfalques.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Yago Pikachu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Leandro Castán, com dores musculares. Cáceres e Ricardo Graça entram.

Ribamar, autor do gol de empate contra o Fla, deve ganhar a vaga de Marcos Júnior no ataque.

O Vasco ocupa a décima posição, com 43 pontos, enquanto o Goiás vem logo atrás, com 42.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Henriquez, Ricardo Graça; Cáceres, Richard, Danilo Barcelos; Raul, Guarin; Rossi, Ribamar, Marrony.

GOIÁS

Com duas derrotas seguidas, o Esmeraldinho busca recuperar o fôlego na reta final do Brasileirão. No entanto, o técnico Ney Franco não poderá contar com o atacante Michel. Rafael Moura retorna entre os titulares após cumprir suspensão.

Yago Rocha e Yago Felipe, machucados, também estão fora.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Kevin (Breno), Fábio Sanches, Rafael Vaz, Jefferson; Léo Sena, Gilberto; Leandro Barcia, Thalles, Rafinha (Kaio), Rafael Moura

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Vasco Brasileirão 10 de novembro 4 x 4 Vasco Brasileirão 13 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 28 de novembro 19h30 (de Brasília) Vasco x Brasileirão 2 de dezembro 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Goiás Brasileirão 6 de novembro Goiás 0 x 3 Brasileirão 9 de novembro

Próximas partidas