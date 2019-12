Onde assistir a Vasco x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2019?

Com grande festa no Maracanã, equipe carioca encerra o ano em alta com o apoio da torcida. veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com promessa de casa cheia e recorde de público no Maracanã, o recebe a neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Vasco x Chapecoense DATA Domingo, 8 de dezembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

Vascaínos compraram mais de 50 mil ingressos antecipadamente (Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco)

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Com promessa de casa cheia no Maracanã, os jogadores buscam encerrar a temporada com uma vitória em forma de agradecimento para os seus torcedores, que abraçaram o clube em 2019.

"Vendo que a torcida vai lotar e fazer mais uma bela festa, que a gente possa terminar o campeonato bem para dar essa alegria ao torcedor que estará presente. Por mais que não tenhamos conseguido uma vaga na Libertadores, ficamos felizes em saber que ela está nos apoiando e é dar valor a isso.", disse.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Ricardo, expulso no empate com o na penúltima rodada.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Henrique; Marcos Júnior, Guarín, Raúl; Rossi, Ribamar, Marrony

CHAPECOENSE

Já rebaixada para a , a entra em campo na 19ª posição, com 31 pontos.

Para o confronto, a equipe entra em campo sem Amaral, Gustavo Campanharo e Renato Kayzer.

Por outro lado, o técnico interino Emerson Cris poderá ter o retorno de Douglas, que cumpriu suspensão, e de Roberto, recuperado de dores.

Provável escalação do Chapecoense: João Ricardo; Eduardo, Douglas, Maurício Ramos e Roberto; Tharlis, Márcio Araújo, Elicarlos e Vini Locatelli; Dalberto e Arthur Gomes

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Brasileirão 2 de dezembro Bahia 1 x 1 Vasco Brasileirão 5 de dezembro

CHAPECOENSE