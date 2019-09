Onde assistir a Vasco x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo na manhã deste sábado (7), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Contando com o apoio de sua torcida, o recebe o neste sábado (7), às 11h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Bahia DATA Sábado, 7 de setembro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Com os ingressos esgotados desde quarta-feira (4), o Vasco entra em campo visando se recuperar da derrota sofrida para o por 1 a 0 na última rodada.

TODOS OS INGRESSOS ESTÃO ESGOTADOS!



Restam apenas ingressos de visitantes que serão vendidos no sábado.



Carga total: 22 mil.



QUE TORCIDA! VAMOS! 💪💢♥️ pic.twitter.com/v5209AlC7k — Vasco (@VascodaGama) September 5, 2019

ddddd

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Castan e Henrique; Richard, Raul, Andrey e Marcos Junior; Talles e Marrony.

BAHIA

O técnico Roger Machado poderá contar com Moisés, libertado para entrar em campo após cumprir suspensão automática.

Mais artigos abaixo

Ocupando a oitava posição, com 27 pontos, o Bahia busca manter a sequência positiva no Brasileirão.

Provável escalação do Bahia:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Brasileirão 25/08/2019 Cruzeiro 1 x 0 Vasco Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 14/09/2019 17h (de Brasília) Vasco x -PR Brasileirão 22/09/2019 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Bahia Brasileirão 24/08/2019 Bahia 1 x 0 Brasileirão 31/08/2019

Próximas partidas