Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Botafogo fazem clássico carioca na noite deste sábado (12), a partir das 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o Vasco subiu para o 13º lugar, com 13 pontos. O Cruzmaltino aproveitou a pausa para recuperar todos os seus jogadores, embora Adson tenha sofrido uma fratura na tíbia em treinamento e irá desfalcar o clube nos próximos meses. Desta forma, o técnico Fernando Diniz deve manter a escalação das últimas partidas.

O Botafogo, por sua vez, vem de três vitórias consecutivas na competição. O Fogão é o oitavo colocado, mas teve menos tempo de descanso, já que disputou o Mundial de Clubes. Após anunciar Davide Ancelotti como novo comandante, o Alvinegro quer dar sequência ao bom momento no campeonato.

As equipes já se enfrentaram 321 vezes, com 89 vitórias do Botafogo, 136 do Vasco, além de 96 empates. No último confronto, triunfo do Cruzmaltino por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca 2025.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles, Gregore, Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Arthur Cabral.

Desfalques

Vasco

Adson está no no departamento médico.

Botafogo

Bastos e Jeffinho estão no departamento médico.

Quando é?