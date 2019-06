Onde assistir a Uruguai x Peru, pelas quartas de final da Copa América

Vencedor vai encarar na semifinal o classificado de Colômbia e Chile

e disputam a última vaga para a semifinal da neste sábado (29), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O vencedor vai encarar o classificado de x , que jogam na sexta-feira (28). O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Uruguai x Peru DATA Sábado, 29 de junho LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

URUGUAI

Contando com Cavani em ótima fase e líder do Grupo C, o Uruguai chega com confiança após vencer o Chile por 1 a 0 na última rodada do Grupo C.

Ainda vale destacar a invencibilidade de seis confrontos, com cinco vitórias e um empate.

PERU

Muslera; González, Giménez, Godín, Cáceres; Valverde, Bentancur, Arrascaeta, Lodeiro; E. Cavani e Suárez

Apesar de ter Guerrero, os peruanos ainda se recuperam da goleada sofrida para o por 5 a 0 na última rodada do Grupo A.

Além do mais, Ricardo Gareca não poderá contar com o experiente Jefferson Farfan. O atacante sofreu uma lesão no joelho no último jogo e foi cortado. Desta forma, o técnico deverá promover uma mudança tática na equipe.

Provável escalação: Gallese; Luis Advincula, Miguel Araujo, Luis Abram e Miguel Trauco; Renato Tapia, Yotún, Cueva Andy Polo, González e Guerrero