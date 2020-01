Onde assistir a Tottenham x Liverpool, pela Premier League?

Tentando continuar invicto, o Liverpool vai a Londres enfrentar o Tottenham; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fazendo uma reedição da final da Liga dos Campeões de 2018-19, o recebe , neste próximo sábado (11), no Tottenham Stadium, às 14h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Liverpool DATA Sábado, 11 de janeiro de 2020 LOCAL Tottenham Stadium - Londres, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Spurs não sabem o que é vencer o rival há duas temporadas / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil ba Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Sem Kane até abril, José Mourinho deve apostar no brasileiro Lucas Moura no lugar do artilheiro. Se fosse só esse o problema, já seria ruim, mas o Tottenham tem inúmeras lesões.

Além do centroavante, Sissoko também deve ser desfalque por um longo tempo. Ndombele, Ben Davies, Danny Rose e Hugo Lloris também não estão disponíveis para o duelo diante do Liverpool. Assim, Mourinho terá que apostar em uma escalação um tanto quanto alternativa para tentar bater o Liverpool.

Assim, é possível que Jan Vertonghen volte a equipe, formando uma linha defensiva mais sólida. Outro jogador que pode recuperar espaço é Harry Winks.

Provável escalação do Tottenham: Gazzaniga; Vertonghen (Sessegnon), Sanchez, Alderweireld e Aurier; Dier, Winks (Eriksen) e Dele Alli; Lamela (Eriksen), Lucas e Son.

LIVERPOOL

Depois de um dezembro complicado, o Liverpool ainda vai precisar continuar fazendo mudanças em seu 11 ideal para enfrentar o Tottenham de José Mourinho.

Na defesa, Joe Gomez deve continuar fazendo dupla com Virgil van Dijk, já que tanto Lovren quanto Matip ainda estão lesionados. Fabinho é outro que continua machucado, não deve se recuperar a tempo e vai acabar forçando Jurgen Klopp a manter Henderson no meio de campo.

Como boa notícia, fica a recuperação de Oxlade-Chamberlain, que retornou contra o na depois de se lesionar na final do Mundial do Clubes diante do e deve ser titular.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Wijnaldum e Oxlade-Chamberlain (Lallana); Salah, Mane, Firmino

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O Liverpool registra uma larga vantagem sobre o Tottenham em confrontos diretos. Em 172 jogos disputados, os Reds somam 81 vitórias, contra apenas 48 dos Spurs, além de 43 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Liverpool 2 x 1 Tottenham Premier League 2019 Tottenham 0 x 2 Liverpool Liga dos Campeões 2019 Liverpool 2 x 1 Tottenham Premier League 2018 Tottenham 1 x 2 Liverpool Premier League 2018 Liverpool 2 x 2 Tottenham Prem

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Tottenham Premier League 01 de janeiro 1 x 1 Tottenham FA Cup 05 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Middlesbrough FA Cup 14 de janeiro 17h05 (de Brasília) x Tottenham Premier League 18 de janeiro 09h30 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 0 Premier League 2 de janeiro Liverpool 1 x 0 Copa da 5 de janeiro

Próximas partidas