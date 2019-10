Onde assistir a Tottenham x Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), às 16h( de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo B da Liga dos Campeões, e de Munique entram em campo nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 1 de outubro LOCAL Tottenham Hotspur Stadium - Londres, HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Após o empate com o Olympiacos na primeira rodada por 2 a 2, os Spurs visam a recuperação e a liderança do Grupo B. Vindo de ascensão na Premier League, mas de eliminação na Inglesa, o técnico Pochettino não poderá contar com o meia Lo Celso, que se recupers de uma lesão no quadril.

O treinador poderá usar o 4-3-1-2, com Dele Alli, Lucas Moura e Erik Lamela no banco de reservas, enquanto Ben Davies pode ser escalado entre os titulares.

Provável escalação do Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Ndombele; Eriksen, Kane, Heung-Min

BAYERN DE MUNIQUE

Por outro lado, o Bayern estreou com vitória sobre o Estrela Vemelha por 3 a 0 e asumiu a liderança do Grupo B, com três pontos.

Para o duelo contra o Tottenham, os Bávaros não poderão contar com Leon Goretzka, enquanto os recém-contratados, Lucas Hernández e Perisic, ainda não estão garantidos.

Mais artigos abaixo

Os alemães ainda levam vantagem sobre o rival. Em quatro confrontos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, a última partida disputada entre eles foi vencida pelos Spurs, na Audi Cup, torneio de pré-temporada.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Boateng, Alaba; Kimmich, Alcántara; Gnabry, Coutinho, Coman; Lewandowski

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Colchester United 0 (4) x (3) 0 Tottenham Copa da Liga Inglesa 24 de setembro Tottenham 2 x 1 Premier League 28 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Tottenham Premier League 5 de outubro 8h30 (de Brasília) Tottenham x Premier League 19 de outubro 11h (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayer de Munique 4 x 0 Colônia Premier League 21 de setembro Paderbom 07 2 x 3 Bayern de Munique 28 de setembro

Próximas partidas