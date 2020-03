Onde assistir a Tigre x Palmeiras, pela Copa Libertadores?

Verdão estreia na fase de grupos nesta quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Estreando na fase de grupos da , o visita o Tigre na noite desta quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília), na . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tigre x Palmeiras DATA Quarta-feira, 4 de março de 2020 LOCAL Estádio José Dellagiovanna - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



estreia na fase de grupos da Libertadores fora de casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado pelo título e boa campanha na Copa Libertadores, o Verdão estreia na fase de grupos fora de casa, contra o Tigre, na Argentina. Ciente da grande expectativa da torcida, Bruno Henrique conversou com a imprensa na véspera do duelo e mostrou que a equipe está focada.

"Sabemos que no Palmeiras tem pressão grande, não só pela Libertadores. Os jogadores já estão mais calejados e sabem da pressão gigantesca que existe. Estamos mais tranquilos para lidar com isso. Teve aquela eliminação com o Boca, na semifinal, tomamos dois gols em cinco minutos. Temos de levar de lição. Estamos na fase de grupos, é difícil, vamos procurar classificar, depois no mata-mata temos de levar de lição. Cada jogo é diferente, temos de estar preparados, levar de lição para chegar na final que é o que mais queremos", analisou o jogador.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Marcos Rocha, que está em fase final de recuperação. Gabriel Menino deve seguir improvisado.

Do outro lado, o Tigre, que disputa a do , atravessa um momento irregular na temporada, registrando duas vitórias e duas derrotas nas últimas quatro partidas.

Provável escalação do Tigre: ​Marinelli; Galmarini, Alcoba, Moiraghi, Rodríguez; Jorge Ortiz, Prediguer, Cavallaro, Dening; Morales, Carlos Luna (Larrondo).

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Matias Víña; Bruno Henrique, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Willian, Luiz Adriano (Rony).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

TIGRE

JOGO CAMPEONATO DATA All Boys 2 x 1 Tigre Série B Argentina 22 de fevereiro Tigre 3 x 1 Gimnasia y Esgrima Jujuy Série B Argentina 28 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bolivar x Tigre Copa Libertadores 10 de março 19h15 (de Brasília) Tigre x Instituto Série B Argentina 14 de março 17h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 21 de fevereiro 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 29 de fevereiro

Próximas partidas