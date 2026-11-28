Horário de Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers

NFL 30 de nov. de 2026 - 20:15 Raymond James Stadium

O Tampa Bay Buccaneers recebe o Carolina Panthers no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, em um confronto entre times da NFC South pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para segunda-feira, 30 de novembro, às 21:15 (BRT).

O Tampa Bay (3-7) precisa vencer para completar a série de vitórias sobre o Carolina Panthers nesta temporada e ficar a uma vitória do líder da NFC South, que tem campanha de 5-5. Os Panthers buscam revanche pela derrota por 30 pontos de diferença na semana 7 e querem encerrar uma sequência de derrotas fora de casa contra o Tampa Bay que remonta a 2017.

Onde assistir a Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers

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Notícias dos times para Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

Preocupações na secundária: O safety Antoine Winfield Jr. (tornozelo) e o cornerback Benjamin Morrison (posterior da coxa/costas) não treinaram na quinta nem na sexta-feira, deixando a secundária defensiva do Tampa Bay desfalcada. O cornerback titular Jacob Parrish (costas) voltou a treinar sem restrições na sexta-feira, enquanto o calouro Ayden Garnes deve ganhar mais tempo em campo caso Morrison não jogue.

Reforços no ataque: O quarterback Baker Mayfield treinou sem restrições durante toda a semana, apesar de ainda sentir problemas no pé e no polegar direito. O wide receiver Jalen McMillan iniciou o período de 21 dias de treinos para retornar da lista de lesionados (joelho) e participou do treino de sábado, embora tenha tido sua participação limitada na sexta-feira por um leve problema na panturrilha. Sua volta pode reforçar o Tampa Bay ao lado de Chris Godwin Jr., Emeka Egbuka e do wide receiver Ted Hurst III, que vem se destacando. O wide receiver Tez Johnson não treinou na sexta-feira devido a uma doença.

Atualizações sobre a linha defensiva e os linebackers: O linebacker Christian Rozeboom (dedo) teve aberto seu período de treinos para retornar da lista de lesionados e participou das sessões sem restrições. O linebacker calouro Josiah Trotter (oblíquo) e o linebacker SirVocea Dennis (costas) tiveram participação limitada nos treinos no fim da semana, enquanto o jogador de linha defensiva Elijah Simmons segue no protocolo de concussão e usa uma camisa que o impede de participar de atividades com contato.

Notícias do Carolina Panthers

Desfalques confirmados na defesa: Segundo o relatório de lesões do Carolina Panthers para a semana 12, o time descartou dois linebackers titulares: o linebacker central Bobby Okereke (pé), que perderá seu quarto jogo consecutivo, e o linebacker externo Patrick Jones II (tornozelo).

Destaques do ataque liberados: O principal wide receiver do time, Tetairoa McMillan (pé), saiu do relatório final de lesões e está liberado para jogar após voltar aos treinos na sexta-feira. O quarterback Bryce Young (pé) treinou sem restrições durante toda a semana, e o tight end Darren Waller (joelho) está apto a jogar após participar de treinos com limitações.

Participação em dúvida: O running back Jonathon Brooks (virilha) e o linebacker externo Thomas Incoom (panturrilha) estão listados como dúvidas enquanto permanecem nos períodos de ativação da lista de lesionados, assim como o tight end reserva Feleipe Franks (punho).