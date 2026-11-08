Como assistir a Sunderland x Chelsea com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Stadium of Light

O Sunderland recebe o Chelsea no Stadium of Light neste domingo, em um confronto da Premier League entre o lanterna e uma equipe que busca terminar entre os quatro primeiros.

O Sunderland de Regis Le Bris chega em situação difícil. Perdeu dois dos últimos três jogos na liga e segue na última posição da tabela, embora Xabi Alonso tenha reconhecido nesta semana que o Sunderland merece mais pontos do que sua colocação sugere.

O Chelsea viaja para o norte após vencer o Manchester United por 2 a 0 na Premier League, resultado que o levou ao quarto lugar, com 16 pontos em nove jogos. Romeo Lavia disputou os 90 minutos daquela vitória e esteve entre os relacionados para todas as partidas desta temporada, após uma longa sequência de lesões desde sua transferência do Southampton.

Cole Palmer estará com a delegação, apesar de ter ficado fora da convocação da Inglaterra para a Liga das Nações feita por Thomas Tuchel. Xabi Alonso confirmou nesta semana que conversou com Palmer sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante contra o Tottenham, mas o técnico do Chelsea deixou claro que seu foco continua nos assuntos do clube.

Emiliano Martinez, que se recupera de uma fratura na mandíbula, voltou a treinar usando uma máscara de proteção e tem chances de ser titular. Alonso tomará uma decisão sobre o goleiro perto do início da partida, enquanto Moises Caicedo também está sendo acompanhado após perder parte dos treinos no começo da semana.