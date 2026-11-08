Como assistir a Sunderland x Chelsea com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
Escalações de Sunderland x Chelsea
Time titular
Reservas
Técnico
- R. Le Bris
- X. Alonso
O Sunderland recebe o Chelsea no Stadium of Light neste domingo, em um confronto da Premier League entre o lanterna e uma equipe que busca terminar entre os quatro primeiros.
O Sunderland de Regis Le Bris chega em situação difícil. Perdeu dois dos últimos três jogos na liga e segue na última posição da tabela, embora Xabi Alonso tenha reconhecido nesta semana que o Sunderland merece mais pontos do que sua colocação sugere.
O Chelsea viaja para o norte após vencer o Manchester United por 2 a 0 na Premier League, resultado que o levou ao quarto lugar, com 16 pontos em nove jogos. Romeo Lavia disputou os 90 minutos daquela vitória e esteve entre os relacionados para todas as partidas desta temporada, após uma longa sequência de lesões desde sua transferência do Southampton.
Cole Palmer estará com a delegação, apesar de ter ficado fora da convocação da Inglaterra para a Liga das Nações feita por Thomas Tuchel. Xabi Alonso confirmou nesta semana que conversou com Palmer sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante contra o Tottenham, mas o técnico do Chelsea deixou claro que seu foco continua nos assuntos do clube.
Emiliano Martinez, que se recupera de uma fratura na mandíbula, voltou a treinar usando uma máscara de proteção e tem chances de ser titular. Alonso tomará uma decisão sobre o goleiro perto do início da partida, enquanto Moises Caicedo também está sendo acompanhado após perder parte dos treinos no começo da semana.