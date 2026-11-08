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Onde assistir a Sunderland x Chelsea ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Sunderland x Chelsea
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Prévia da partida

crest
Premier League - Rodada 10
Stadium of Light

Escalações de Sunderland x Chelsea

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-3-2-1
R. RoefsR. RoefsL. O'NienL. O'NienN. MukieleN. MukieleT. MeunierT. MeunierReinildoReinildoG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiT. HumeT. HumeC. TalbiC. TalbiB. BrobbeyB. BrobbeyM. PendersM. PendersM. PalestraM. PalestraP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. CaicedoM. CaicedoC. PalmerC. PalmerJ. HendersonJ. HendersonR. LaviaR. LaviaM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Time titular

Chelsea

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

O Sunderland recebe o Chelsea no Stadium of Light neste domingo, em um confronto da Premier League entre o lanterna e uma equipe que busca terminar entre os quatro primeiros.

O Sunderland de Regis Le Bris chega em situação difícil. Perdeu dois dos últimos três jogos na liga e segue na última posição da tabela, embora Xabi Alonso tenha reconhecido nesta semana que o Sunderland merece mais pontos do que sua colocação sugere.

O Chelsea viaja para o norte após vencer o Manchester United por 2 a 0 na Premier League, resultado que o levou ao quarto lugar, com 16 pontos em nove jogos. Romeo Lavia disputou os 90 minutos daquela vitória e esteve entre os relacionados para todas as partidas desta temporada, após uma longa sequência de lesões desde sua transferência do Southampton.

Cole Palmer estará com a delegação, apesar de ter ficado fora da convocação da Inglaterra para a Liga das Nações feita por Thomas Tuchel. Xabi Alonso confirmou nesta semana que conversou com Palmer sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante contra o Tottenham, mas o técnico do Chelsea deixou claro que seu foco continua nos assuntos do clube.

Emiliano Martinez, que se recupera de uma fratura na mandíbula, voltou a treinar usando uma máscara de proteção e tem chances de ser titular. Alonso tomará uma decisão sobre o goleiro perto do início da partida, enquanto Moises Caicedo também está sendo acompanhado após perder parte dos treinos no começo da semana.

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