Onde assistir à Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026 hoje? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online

Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.
Como uso uma VPN?
1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.
2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.
3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.
Coisas a ter em mente:
1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.
2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.
3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.
Na Suécia, os direitos de transmissão do torneio são divididos entre a emissora de serviço público SVT e a rede comercial TV4. Para esta partida de abertura, os torcedores podem assistir à cobertura ao vivo e em aberto pela televisão via SVT, com uma transmissão digital ao vivo gratuita disponível em todo o país pela plataforma SVT Play. Enquanto isso, na Tunísia, os direitos de transmissão principais pertencem à beIN SPORTS, que atua como a emissora exclusiva do torneio no Oriente Médio e Norte da África (MENA). A partida será transmitida ao vivo em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX, com acesso online disponível via beIN CONNECT, juntamente com a cobertura local aberta fornecida pela televisão pela Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).
Qual será o próximo jogo da Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026?
A partida de abertura da fase de grupos da Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Suécia e Tunísia, será realizada no icônico Estádio de Monterrey. Como esta é a tão esperada estreia do Blågult no torneio contra um adversário africano de peso, ela estará amplamente disponível tanto em plataformas de TV aberta quanto em plataformas premium.
Detalhes
Informações
Adversário
Tunísia
Data
Domingo, 14 de junho de 2026
Horário do jogo
20h (horário local) / 3h (BST, 15 de junho)
Estádio
Estádio de Monterrey (Estadio BBVA)
Cidade
Guadalupe, Monterrey, México
Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫Afeganistão
🇦🇱 Albânia
🇩🇿 Argélia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴Colômbia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Rádio Nacional da Colômbia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croácia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Tcheca
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Equador
DIRECTV Sports Equador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes ao Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estônia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlândia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemanha
🇬🇹Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩Indonésia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irã
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Itália
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japão
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Maurício
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN Ao Vivo | Azteca Deportes Ao Vivo | ViX México
🌎 Oriente Médio e Norte da África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱Países Baixos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Holanda
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇮Nicarágua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Romênia
🇸🇲 San Marino
DAZN Itália | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬Cingapura
🇿🇦 África do Sul
SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV
🇪🇸 Espanha
DAZN Espanha | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espanha
🇸🇪 Suécia
🇨🇭Suíça
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquia
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Appda FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguai
DIRECTV Sports Uruguai | DGO | Canal 5 Uruguai | Paramount+
🇺🇿Uzbequistão
🇻🇪Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnã
Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Suécia?
Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Suécia na Copa do Mundo podem sintonizar na SVT e na TV4.
As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Suécia na Copa do Mundo da FIFA 2026
Para assistir à Seleção da Suécia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:
- Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark
- Instale o aplicativo: baixe o software VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV)
- Conecte-se a um servidor estratégico
- Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora
- Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Suécia ao vivo!
A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM
O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.
- Baixe o aplicativo: Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play.
- Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para streaming intenso de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB.
- Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”.
- Ative e assista: assim que você chegar ao destino ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.