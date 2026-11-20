Como assistir a Sporting Charleroi x St. Truiden com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Belga - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 10:00 Stade du Pays de Charleroi

O Sporting Charleroi recebe o St. Truiden no Stade du Pays de Charleroi, em uma partida da Primeira Divisão A para a qual as equipes chegam em momentos distintos.

O Charleroi chega em boa fase sob o comando de Mario Kohnen, com três vitórias nos últimos quatro jogos pelo campeonato. A goleada por 5 a 1 fora de casa sobre o Westerlo, em 7 de novembro, foi seu resultado recente mais expressivo. A equipe ocupa a quarta posição na tabela antes deste confronto.

O St. Truiden, comandado por Jonas De Roeck, chega na 12ª posição e atravessa uma fase mais turbulenta. Seus últimos cinco jogos oficiais incluíram partidas da Conference League, o que aumentou a carga sobre o elenco.

Os visitantes venceram o Zulte Waregem por 4 a 1 no compromisso mais recente, mas as derrotas consecutivas para OH Leuven e Club Brugge pelo campeonato, antes disso, refletem a irregularidade que têm mostrado na competição nacional nesta temporada.

O desempenho do Charleroi em casa tem sido um ponto forte, e a equipe tentará aproveitar essa vantagem diante de um St. Truiden que concilia compromissos pelo campeonato e por competição europeia.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Sporting Charleroi x St. Truiden.

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