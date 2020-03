Onde assistir a Sport x Santa Cruz, pela Copa do Nordeste?

Equipes se enfrentam neste sábado (07), na Ilha do retiro, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tem clássico pernambucano pela ! Neste sábado, o Sport de Recife recebe o , na Ilha do Retiro, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da competição. O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT (PE). Pelo computador os torcedores podem acompanhar o duelo no Youtube, pelo canal oficial da competição, ou pelo LiveFC, serviço de streaming.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO x Santa Cruz DATA Sábado, 7 de março de 2020 LOCAL Ilha dos Retiro - Recife, PE HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sport joga na Ilha do Retiro pela 6ª rodada da Copa do Nordeste / Foto: Renato Spencer/Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT (PE). Pelo computador os torcedores podem acompanhar o duelo no Youtube, pelo canal oficial da competição, ou pelo LiveFC, serviço de streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SPORT RECIFE

O departamento médico do Sport anda bem movimentado. Agora foi a vez do lateral Luciano Juba sentir uma lesão no adutor da coxa. Assim, ele será desfalque para a partida. Por outro lado, Sander, capitão da equipe, voltou a treinar e deve estar à disposição para a partida de sábado. Com febre e indisposição, Rithely segue como dúvida para o clássico.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Raul Prata, Cleberson, Adryelson e Sander; William Farias, Rithely (João Igor) e Lucas Mugni; Evandro, Hernane e Marquinhos.

Mais artigos abaixo

SANTA CRUZ

O Santa Cruz ganhou um importante reforço para a partida de sábado. Victor Rangel teve lesão descartada no abdômen e está à disposição para ir a campo. As baixas ficam por conta do atacante Pipico, com lesão na coxa direita, e do zagueiro Célio , também com lesão na coxa.

Provável escalação do Santa Cruz: Marcos Cleiton; Toty, William Alves, Danny Morais e André; Fabiano, Mayco Félix e Paulinho; Victor Rangel, João Cardoso e Didira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT RECIFE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 4x0 Afogados Campeonato Pernambucano 29 de fevereiro Petrolina 0x0 Sport Campeonato Pernambucano 4 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Sport Copa do Nordeste 14 de março 16h (de Brasília) Sport x Confinaça-SE Copa do Nordeste 21 de março 16h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 2x0 Campeonato Pernambucano 1 de março 1x1 Santa Cruz Copa do 4 de março

Próximas partidas