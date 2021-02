Onde assistir a Sport x Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste domingo (28), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E a Copa do Nordeste já começa com tudo: o Sport, garantido na Série A do Brasileirão, recebe o Sampaio Corrêa neste domingo (28), às 20h (de Brasília), na Ilha de Retiro, pela primeira rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no Nordeste FC, serviço de assinatura que transmitirá todos os jogos do torneio. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Sampaio Corrêa DATA Domingo, 28 de fevereiro de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)

Quarto árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

ONDE VAI PASSAR?



O Sport estreia na Copa do Nordeste na Ilha do Retiro / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no Nordeste FC, neste domingo (28), às 20h (de Brasília). Na Goal , você também pode acompanhar o tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SPORT

Apontado como virtual rebaixado em certos pontos do campeonato, o Sport de Jair Ventura surpreendeu, conseguiu a permanência na Série A e agora começa a se preparar para os desafios da temporada 2021.

E um dos principais, ao menos nesse começo, é conseguir uma campanha melhor na Copa do Nordeste do que na última temporada: em 2020, o Leão foi eliminado ainda nas quartas de final pelo Fortaleza, após se classificar na bacia das almas.

Com a sequência de jogos e a maratona na reta final da temporada, a diretoria do clube concedeu um período de descanso a oito jogadores: Adryelson, Patric, Thiago Neves, Luan Polli, Marquinhos, Marcão, Dalberto e Maidana não estarão no confronto diante do Sampaio. A tendência é que sejam mesclados alguns jogadores do elenco que pouco atuaram nesta reta final, com outros destaques jovens que vem atuando pelo Campeonato Pernambucano.

Provável escalação do Sport: a definir.

SAMPAIO CORRÊA

O Sampaio Corrêa, se preparando para a temporada de 2021, vem impressionando sobre o comando do treinador Rafael Guanaes. Pelo estadual, o time goleou o Bacabal e o São José de Ribamar, vencendo ambas as partidas por 4 a 0. Agora, quer seguir a boa fase contra um adversário mais complicado.

A única dúvida fica pelo meia Eloir: o jogador foi titular na estreia diante do Bacabal, mas acabou ficando de fora do segundo jogo por um problema físico. Recuperado, pode retornar, mas a tendência é que comece no banco de reservas.

Amanhã começa um novo desafio.

Sabemos que não será fácil, mas vamos fortes e preparados.

Queremos a Orelhuda mais uma vez. #Sampaionacopadonordeste #SpoxSam #SejaSocioTorcedor

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Sávio, Joécio, Allan Godoi (Lucão) e Erick Daltro; Ferreira (André Luiz), Guilherme e Dione; Dudu, Pimentinha e Jefinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Vera Cruz 1 x 3 Sport Campeonato Pernambucano 24 de fevereiro de 2021 Athletico-PR 2 x 0 Sport Brasileirão 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Salgueiro Campeonato Pernambucano 3 de março de 2021 18h (de Brasília) CRB x Sport Copa do Nordeste 6 de março de 2021 16h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Bacabal 0 x 4 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 20 de fevereiro de 2021 Sampaio Corrêa 4 x 0 São José de Ribamar Campeonato Maranhense 23 de fevereiro de 2021

Próximas partidas