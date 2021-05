Onde assistir a Sport x Salgueiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano?

Os times definem, nesta segunda (10), às 20h (de Brasília), quem vai enfrentar o Náutico na final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e Salgueiro vão se enfrentar nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Pernambucano, decidindo quem será o adversário do Náutico na grande final. O jogo, incialmente marcado para a Ilha do Retiro, vai ser na Arena Pernembuco, por conta das chuvas em Recife, que comprometarm o garamdo da casa do Leão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Salgueiro DATA Segunda-feira, 10 de maio de 2021 LOCAL Arena Pernambuco - Recife, PE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Eduardo Goncalves da Cruz

Quarto árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

ONDE VAI PASSAR?



O Salgueiro foi o 3º colocado na primeira fase / Foto:Salgueiro/Divulgação

O Premier, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta segunda. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SPORT

O Sport foi o segundo colocado da primeira fase do Campeonato Pernambucano, com 20 pontos, atrás apenas do Náutico. Para o duelo da semifinal, Umberto Louzer deve manter o memso time que venceu o próprio Timbu na última rodada.

Thiago Neves, passando por transição física não vai para o jogo. Além dele, o atacante Leandro Barcia, o volante João Igor e o goleiro Carlos Eduardo também estão de fora.

Bom dia, torcida! 🏟 pic.twitter.com/wqHOK5jT69 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 10, 2021

Provável escalação do Sport: Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; Marcão, Júnior Tavares, Thiago Lopes; Neílton, Toró e Mikael.

SALGUEIRO

Terceiro colocado na primeira fase, o Salgueiro conquistou seis pontos a menos do que o Sport, e se classificou à frente do Santa Cruz. O time para enfrentar o Leão deve ser basicamente o mesmo que jogou a última rodada, mas com a volta de Moreilândia, que cumpria suspensão.

As ausências são o lateral-dierito Sinho, que está suspenso, e o zagueiro Leozão, machucado.

Provável escalação do Salgueiro: César Tanaka, Dadinha, Ranieri, Richard, Alan Pires; Moreilândia, Felipe Baiano, Aruá, Tarcísio; Cássio Ortega e Renato Henrique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 0 Naútico Campeonato Pernambucano 02 de maio de 2021 Retrô 0 x 1 Sport Campeonato Pernambucano 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Sport Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília) Sport x Atlético-MG Brasileirão 06 de junho de 2021 16h (de Brasília)

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 2 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 05 de maio de 2021 Central 2 x 1 Salgueiro Campeonato Pernambucano 02 de maio de 2021

Próximas partidas