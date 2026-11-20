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Eredivisie - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 08:30 Sparta Stadion Het Kasteel

Transmissão de Sparta Rotterdam x AZ: canal de TV e opções online ao vivo

Sparta Rotterdam x AZ terá transmissão ao vivo pela ESPN. Confira abaixo as opções de TV e streaming disponíveis para este duelo da Eredivisie.

Notícias das equipes e elencos

O Sparta Rotterdam não contará com Michael Brouwer e Max de Ligt, ambos lesionados. Mais informações sobre a provável escalação são esperadas perto do início da partida.

O AZ tem uma lista maior de desfalques. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto e Kees Smit estão lesionados. O técnico Leeroy Echteld terá de ser criativo na escolha do elenco para este duelo.

Momento recente

O Sparta Rotterdam venceu dois dos últimos cinco jogos, perdeu outros dois e empatou um. Na partida mais recente, perdeu em casa por 3 a 1 para o ADO Den Haag. Antes disso, o Sparta venceu o FC Groningen fora de casa por 3 a 2. Nesses cinco jogos, marcou 11 gols e sofreu nove.

O AZ venceu dois dos últimos cinco jogos e perdeu três, sem empates. Na partida mais recente, venceu o FC Groningen por 4 a 3 pela Eredivisie. Antes disso, perdeu por 2 a 1 para a Juventus na Liga Europa. Ao todo, o AZ marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 22 de fevereiro de 2026, pela Eredivisie, quando o AZ venceu o Sparta Rotterdam por 3 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o AZ venceu três vezes, perdeu uma e empatou uma. Nessa sequência, o Sparta conquistou uma vitória, por 2 a 1 em casa, em novembro de 2024.

Classificação

Na Eredivisie, o Sparta Rotterdam ocupa a 12ª posição, enquanto o AZ está em quinto lugar.