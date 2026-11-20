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Transmissão de Sparta Rotterdam x AZ: canal de TV e opções online ao vivo
Sparta Rotterdam x AZ terá transmissão ao vivo pela ESPN. Confira abaixo as opções de TV e streaming disponíveis para este duelo da Eredivisie.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Sparta Rotterdam x AZ Alkmaar
Técnico
- R. Meijer
O Sparta Rotterdam não contará com Michael Brouwer e Max de Ligt, ambos lesionados. Mais informações sobre a provável escalação são esperadas perto do início da partida.
O AZ tem uma lista maior de desfalques. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto e Kees Smit estão lesionados. O técnico Leeroy Echteld terá de ser criativo na escolha do elenco para este duelo.
Momento recente
O Sparta Rotterdam venceu dois dos últimos cinco jogos, perdeu outros dois e empatou um. Na partida mais recente, perdeu em casa por 3 a 1 para o ADO Den Haag. Antes disso, o Sparta venceu o FC Groningen fora de casa por 3 a 2. Nesses cinco jogos, marcou 11 gols e sofreu nove.
O AZ venceu dois dos últimos cinco jogos e perdeu três, sem empates. Na partida mais recente, venceu o FC Groningen por 4 a 3 pela Eredivisie. Antes disso, perdeu por 2 a 1 para a Juventus na Liga Europa. Ao todo, o AZ marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.
Confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 22 de fevereiro de 2026, pela Eredivisie, quando o AZ venceu o Sparta Rotterdam por 3 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o AZ venceu três vezes, perdeu uma e empatou uma. Nessa sequência, o Sparta conquistou uma vitória, por 2 a 1 em casa, em novembro de 2024.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|8
|2
|2
|40
|15
|+25
|26
V
V
E
D
V
|2
|12
|7
|4
|1
|36
|17
|+19
|25
D
E
E
V
V
|3
|12
|7
|4
|1
|32
|15
|+17
|25
E
V
V
V
E
|4
|12
|7
|3
|2
|30
|12
|+18
|24
E
V
V
D
E
|5
|12
|7
|2
|3
|24
|16
|+8
|23
V
D
D
E
D
|6
|12
|6
|3
|3
|24
|16
|+8
|21
V
V
V
V
D
|7
|12
|5
|5
|2
|20
|20
|0
|20
E
E
V
E
E
|8
|12
|4
|5
|3
|24
|27
|-3
|17
V
D
V
D
E
|9
|12
|4
|3
|5
|29
|28
|+1
|15
D
D
E
D
V
|10
|12
|4
|3
|5
|25
|27
|-2
|15
D
V
V
E
V
|11
|12
|3
|5
|4
|20
|21
|-1
|14
V
D
E
E
E
|12
|12
|3
|3
|6
|21
|29
|-8
|12
D
V
D
V
E
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
E
V
E
V
D
|14
|12
|3
|3
|6
|21
|34
|-13
|12
D
D
E
V
V
|15
|12
|3
|2
|7
|16
|29
|-13
|11
D
D
D
D
D
|16
|12
|2
|4
|6
|18
|25
|-7
|10
E
V
D
D
E
|17
|12
|2
|3
|7
|16
|25
|-9
|9
V
D
D
V
E
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
E
D
D
D
D
Na Eredivisie, o Sparta Rotterdam ocupa a 12ª posição, enquanto o AZ está em quinto lugar.