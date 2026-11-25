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Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 epet Arena

Onde assistir a Sparta Praga x AZ: TV e transmissão online

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Notícias dos times e elencos

O Sparta Praga ainda não divulgou informações sobre jogadores lesionados ou suspensos, nem a provável escalação. O clube está em meio a uma troca de treinador, já que Brian Priske foi demitido na segunda-feira.

O AZ também ainda não disponibilizou informações sobre desfalques ou o time titular. O técnico Leeroy Echteld ainda não revelou sua escalação. Assim que houver mais informações, atualizaremos as notícias dos dois times antes do início da partida.

Momento recente

O Sparta Praga não venceu nenhum dos últimos cinco jogos: foram dois empates e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu em casa por 3 a 1 para o Slovan Liberec pela HET liga. Antes, havia perdido por 3 a 1 para o AFC Bournemouth na Liga Europa.

O Sparta marcou três gols e sofreu nove nessas cinco partidas. A equipe empatou duas vezes: por 1 a 1 com o Viktoria Plzen e por 0 a 0 com o Bohemians.

O AZ venceu duas das últimas cinco partidas e perdeu três. No jogo mais recente, venceu o Sparta Rotterdam fora de casa por 5 a 1 na Eredivisie. Antes disso, superou o FC Groningen por 4 a 3. O AZ marcou dez gols e sofreu nove. Na Liga Europa, a equipe perdeu por 2 a 1 para a Juventus.

Confrontos diretos

O último encontro foi em 19 de março de 2026, pela Conference League. Na ocasião, o Sparta Praga perdeu em casa por 4 a 0 para o AZ. Uma semana antes, o AZ havia vencido em casa por 2 a 1. Nos dois confrontos registrados, o AZ venceu ambas as vezes, com um placar agregado de 6 a 1.

Classificação

Na classificação da Liga Europa, o Sparta Praga está em 22º lugar, e o AZ, em 14º.