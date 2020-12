Onde assistir a Sheffield United x Manchester United, pela Premier League?

Eliminado da Champions League , o aposta suas fichas na Premier League e viaja para enfrentar o lanterna nesta quinta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Bramall Lane, pela 13ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN , na TV fechada, além do Watch ESPN, por streaming.

Na lanterna, o Sheffield United busca se recuperar urgentemente na competição . Após uma campanha incrível em 2019-20, com o time chegando a brigar por vaga nas competições europeias, a equipe não consegue alcançar o mesmo nível e só conquistou um ponto em 12 jogos.

Para o duelo, Chris Wilder terá alguns poucos desfalques: Oli McBurnie, que sofreu lesão no ombro diante do , é dúvida e não deve jogar. Jack O'Connell segue se recuperando e não tem chances de jogo.

