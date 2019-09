Onde assistir a Shakhtar x Manchester City, pela Liga dos Campeões

Equipe estreiam na fase de grupos da UCL nesta quarta-feira (18); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando esquecer a derrota na Premier League no último fim de semana, o visita o nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), na rodada de estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Donetsk x Manchester City DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Oblasny Sportkomplex Metalist - HORÁRIO 16h (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

SHAKHTAR

Atravessando um bom início de temporada, o Shakhtar abriu sete pontos de vantagem para o segundo colocado no , e agora volta suas atenções para a .

O técnico português Luis Castro, conta com três dúvidas para o confronto de estreia. Os defensores Bohdan Butko e Davit Khocholava e o meia Andriy Totovytsky estão no departamento médico.

Provável escalação do Shakhtar: Pyatov Bolbat, Matvyenko, Krivtsov, Ismaily; Patrick, Stepanenko; Bonfim, Kovalenko, Taison; Moraes

MANCHESTER CITY

Vindo de derrota para o Norwich na última rodada do Campeonato Inglês, o City entra em campo com a obrigação da vitória nesta quarta para confirmar o favoritismo do Grupo C, que ainda conta com e Dínamo Zagreb.

Cancelo, que chegou ao clube inglês na última janela de transferências, pode realizar a sua estreia entre os titulares nesta quarta.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodrigo, De Buyne; Mahrez, Aguero, Sterling