Onde assistir a Sevilla x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol

Após a derrota na UCL, merengues voltam a campo neste domingo (23), na Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de ser derrotado pelo na rodada de estreia da Liga dos Campeões, o encara o neste domingo (21), às 16h (de Brasília), encerrando a quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Real Madrid DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SEVILLA

O líder Sevilla pode abrir boa vantagem na ponta ou até mesmo ver a liderança mudar de lado nessa rodada. Encarando o seu primeiro grande desafio na temporada, Joan Jórdan chega como principal arma da equipe da casa. Até o momento, marcou dois gols.

Para o confronto, o técnico Julen Lopetegui não deve realizar mudanças entre os titulares devido ao forte início de temporada da equipe.

Provável escalação do Sevilla: Vaclik; Navas, Carlos, Carriço e Reguílon (Escudero); Fernando, Jordán e Banega; Ocampos, Nolito e De Jong

REAL MADRID

Por outro lado, os merengues chegam pressionados após a derrota na Champions League. Ocupando a terceira posição e a dois pontos do adversário, a equipe de Zinedine Zidane só pensa na vitória para assumir a ponta da tabela.

Mais artigos abaixo

Zizou poderá contar com o retorno de Sergio Ramos, suspenso no duelo contra o PSG no meio da semana. No ataque, força máxima. Hazard, Bale e Benzema estão confirmados.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Mendy; Casemiro, Kroos e James; Hazard, Bale e Benzema

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 1 x 1 30 de agosto 0 x 1 Sevilla La Liga 15 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Sevilla La Liga 26 de setembro 14h (de Brasília) Sevilla x La Liga 29 de setembro 16h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 3 x 2 La Liga 14 de setembro PSG x Real Madrid Liga dos Campeões 18 de setembro

Próximas partidas