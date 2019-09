Onde assistir à seleção brasileira sub-23, de Pedrinho e Antony, contra o Chile

Amistoso será disputado nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

A seleção brasileira sub-23 encara o nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional, que será realizado no Pacaembu. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv para todo o , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Chile DATA Segunda-feira, 9 de setembro LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Após vencer a , o técni André Jardine irá realizar algumas mudanças na equipe, visando dar entrosamento à Seleção.

"Vamos estudar, mas um dos objetivos aqui é poder observar todos no jogo. Não é uma promessa, mas vamos fazer toda força para colocar, pelo menos em algum momento, todos. Então, para isso, pode ser que a gente tenha que começar o jogo com uma, duas ou três mudanças para dar chance a todos no decorrer da partida", disse.

Mais artigos abaixo

Os goleiros Daniel Fuzato e Lucão, o lateral Abner Vinicius, os volantes Allan e Jean Lucas e o atacante Arthur Cabral não entraram na partida da última quinta-feira e devem ganhar uma chance nesta segunda. Vale lembrar que Jardine pode realizar até seis substituições.

Provável escalação do Brasil: ​Cleiton, Emerson, Lyanco, Ibañez e Arana; Douglas Luiz, Wendel e Pedrinho; Antony, Matheus Cunha e Paulinho.​