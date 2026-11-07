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Eredivisie - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 06:15 Abe Lenstra Stadion

Onde assistir a sc Heerenveen x Feyenoord: canais de TV e transmissões online ao vivo

sc Heerenveen x Feyenoord terá transmissão ao vivo pelo Canal+ e pela ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Use os links abaixo para acessar diretamente o serviço correspondente e assistir à partida ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Robin Veldman tem todo o elenco do sc Heerenveen à disposição, sem lesões ou suspensões registradas. A escalação provável é: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans e Vente.

O Feyenoord não conta com sete jogadores por lesão: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel e Jerry St. Juste estão indisponíveis. Van Bronckhorst deve escalar os seguintes 11 jogadores: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri e Valente. Não há suspensões registradas.

Forma recente

O sc Heerenveen vive grande fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre o NEC, em casa, pela Eredivisie. Antes disso, o Heerenveen também venceu o Excelsior Maassluis (2 a 0) na Copa da Holanda, o ADO Den Haag (3 a 2 fora de casa) e o Excelsior Rotterdam (4 a 0). O único tropeço foi uma derrota por 2 a 0 para o PSV, em casa. Nesses cinco jogos, o Heerenveen marcou dez gols e sofreu cinco.

O Feyenoord vem de uma sequência irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a Inter Milan na Liga dos Campeões. Antes disso, o Feyenoord empatou com o Fortuna Sittard (1 a 1) e o PSV (1 a 1), perdeu para o Real Betis (1 a 0) na Europa e venceu o Telstar em Heerenveen (4 a 3 fora de casa). A equipe marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou empatado em 2 a 2 em Heerenveen, pela Eredivisie, em 11 de janeiro de 2026. Antes disso, o sc Heerenveen surpreendeu o Feyenoord com uma vitória por 3 a 2 na Copa da Holanda (dezembro de 2025) e perdeu por 1 a 0 no De Kuip em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Feyenoord venceu dois, o Heerenveen venceu dois e um terminou empatado.

Classificação

Na Eredivisie, o Feyenoord está atualmente na primeira posição, enquanto o sc Heerenveen ocupa a sétima.