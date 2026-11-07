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Onde assistir a SC Heerenveen x Feyenoord: canal de TV, transmissão ao vivo pela internet, horário de início e desempenho recente das duas equipes

Heerenveen x Feyenoord
Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Um guia de onde assistir ao duelo entre sc Heerenveen e Feyenoord, além das últimas notícias sobre as equipes.

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Onde assistir a sc Heerenveen x Feyenoord: canais de TV e transmissões online ao vivo

sc Heerenveen x Feyenoord terá transmissão ao vivo pelo Canal+ e pela ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Use os links abaixo para acessar diretamente o serviço correspondente e assistir à partida ao vivo.

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Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Heerenveen x Feyenoord

4-2-3-1
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Formação
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
B. KlaverboerB. KlaverboerS. KerstenS. KerstenM. WillemsenM. WillemsenV. ZagaritisV. ZagaritisO. BraudeO. BraudeJ. TrenskowJ. TrenskowM. LindayM. LindayR. MeerveldR. MeerveldN. CourtensN. CourtensL. SmansL. SmansD. VenteD. VenteT. ErnstT. ErnstM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadT. WatanabeT. WatanabeJ. LopezJ. LopezG. ZechielG. ZechielS. SteijnS. SteijnC. VanhoutteC. VanhoutteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Heerenveen

Time titular

Feyenoord

Técnico

  • R. Veldman
  • G. van Bronckhorst

Robin Veldman tem todo o elenco do sc Heerenveen à disposição, sem lesões ou suspensões registradas. A escalação provável é: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans e Vente.

O Feyenoord não conta com sete jogadores por lesão: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel e Jerry St. Juste estão indisponíveis. Van Bronckhorst deve escalar os seguintes 11 jogadores: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri e Valente. Não há suspensões registradas.

Forma recente

HEE

HEE - Sequência

PSV
D2-0
EXC
V4-0
HAA
V2-3
MAA
V0-2
NEC
V1-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FEY

FEY - Sequência

TEL
V3-4
BET
D1-0
PSV
E1-1
SIT
E1-1
INT
D0-3
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O sc Heerenveen vive grande fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre o NEC, em casa, pela Eredivisie. Antes disso, o Heerenveen também venceu o Excelsior Maassluis (2 a 0) na Copa da Holanda, o ADO Den Haag (3 a 2 fora de casa) e o Excelsior Rotterdam (4 a 0). O único tropeço foi uma derrota por 2 a 0 para o PSV, em casa. Nesses cinco jogos, o Heerenveen marcou dez gols e sofreu cinco.

O Feyenoord vem de uma sequência irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a Inter Milan na Liga dos Campeões. Antes disso, o Feyenoord empatou com o Fortuna Sittard (1 a 1) e o PSV (1 a 1), perdeu para o Real Betis (1 a 0) na Europa e venceu o Telstar em Heerenveen (4 a 3 fora de casa). A equipe marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Confrontos diretos

Confrontos

HeerenveenEmpateFeyenoord
2
1
2
Eredivisie
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
FJ
Copa da Holanda
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
3
FJ
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
0
FJ
Eredivisie
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
FJ
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
3
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
0
FJ
7Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou empatado em 2 a 2 em Heerenveen, pela Eredivisie, em 11 de janeiro de 2026. Antes disso, o sc Heerenveen surpreendeu o Feyenoord com uma vitória por 3 a 2 na Copa da Holanda (dezembro de 2025) e perdeu por 1 a 0 no De Kuip em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Feyenoord venceu dois, o Heerenveen venceu dois e um terminou empatado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
E
E
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
E
E
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
E
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
E
V
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
D
D
E
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
E
V
E
E
V
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
D
E
D
V
V
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
E
V
E
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
D
V
D
E
E
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
V
D
V
E
D
12
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
E
V
V
D
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
E
V
E
V
D
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
D
E
E
E
E
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
D
D
D
D
E
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
V
D
D
E
D
17
Den HaagDen HaagHAA
111371324-116
D
D
V
E
E
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
E
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Eredivisie, o Feyenoord está atualmente na primeira posição, enquanto o sc Heerenveen ocupa a sétima.

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