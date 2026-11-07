Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo, onde talvez encontre bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar a partida!
Onde assistir a sc Heerenveen x Feyenoord: canais de TV e transmissões online ao vivo
sc Heerenveen x Feyenoord terá transmissão ao vivo pelo Canal+ e pela ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Use os links abaixo para acessar diretamente o serviço correspondente e assistir à partida ao vivo.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Heerenveen x Feyenoord
Time titular
Técnico
- R. Veldman
- G. van Bronckhorst
Robin Veldman tem todo o elenco do sc Heerenveen à disposição, sem lesões ou suspensões registradas. A escalação provável é: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans e Vente.
O Feyenoord não conta com sete jogadores por lesão: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel e Jerry St. Juste estão indisponíveis. Van Bronckhorst deve escalar os seguintes 11 jogadores: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri e Valente. Não há suspensões registradas.
Forma recente
O sc Heerenveen vive grande fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre o NEC, em casa, pela Eredivisie. Antes disso, o Heerenveen também venceu o Excelsior Maassluis (2 a 0) na Copa da Holanda, o ADO Den Haag (3 a 2 fora de casa) e o Excelsior Rotterdam (4 a 0). O único tropeço foi uma derrota por 2 a 0 para o PSV, em casa. Nesses cinco jogos, o Heerenveen marcou dez gols e sofreu cinco.
O Feyenoord vem de uma sequência irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a Inter Milan na Liga dos Campeões. Antes disso, o Feyenoord empatou com o Fortuna Sittard (1 a 1) e o PSV (1 a 1), perdeu para o Real Betis (1 a 0) na Europa e venceu o Telstar em Heerenveen (4 a 3 fora de casa). A equipe marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.
Confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes terminou empatado em 2 a 2 em Heerenveen, pela Eredivisie, em 11 de janeiro de 2026. Antes disso, o sc Heerenveen surpreendeu o Feyenoord com uma vitória por 3 a 2 na Copa da Holanda (dezembro de 2025) e perdeu por 1 a 0 no De Kuip em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Feyenoord venceu dois, o Heerenveen venceu dois e um terminou empatado.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|7
|4
|0
|33
|12
|+21
|25
E
E
V
V
V
|2
|11
|7
|3
|1
|30
|13
|+17
|24
V
V
V
E
E
|3
|11
|7
|2
|2
|35
|13
|+22
|23
V
E
D
V
D
|4
|11
|7
|2
|2
|28
|10
|+18
|23
V
V
D
E
V
|5
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|+7
|20
D
D
E
D
V
|6
|11
|5
|4
|2
|18
|18
|0
|19
E
V
E
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|19
|13
|+6
|18
V
V
V
D
V
|8
|11
|4
|3
|4
|26
|24
|+2
|15
D
E
D
V
V
|9
|11
|4
|3
|4
|23
|22
|+1
|15
V
V
E
V
E
|10
|11
|3
|5
|3
|23
|27
|-4
|14
D
V
D
E
E
|11
|11
|3
|3
|5
|20
|26
|-6
|12
V
D
V
E
D
|12
|11
|3
|3
|5
|19
|31
|-12
|12
D
E
V
V
D
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
E
V
E
V
D
|14
|11
|2
|5
|4
|17
|19
|-2
|11
D
E
E
E
E
|15
|11
|3
|2
|6
|16
|28
|-12
|11
D
D
D
D
E
|16
|11
|2
|3
|6
|16
|23
|-7
|9
V
D
D
E
D
|17
|11
|1
|3
|7
|13
|24
|-11
|6
D
D
V
E
E
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
E
D
D
D
D
Na Eredivisie, o Feyenoord está atualmente na primeira posição, enquanto o sc Heerenveen ocupa a sétima.