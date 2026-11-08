Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eredivisie
team-logoCambuur
Kooi Stadium
team-logoPSV
Assista aqui! Disney+ Premium Brazil
Com a ajuda da

Onde assistir a SC Cambuur x PSV: canal de TV, transmissão ao vivo pela internet, horário de início e desempenho recente das duas equipes

Cambuur x PSV
Cambuur
PSV
Eredivisie

Um guia de onde assistir ao duelo entre SC Cambuur e PSV, além das últimas notícias das equipes.

Quer acessar seu serviço de streaming de confiança com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Escolha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN confiável e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Acesse o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!
crest
Eredivisie - Rodada 12
Kooi Stadium

Onde assistir a SC Cambuur x PSV: canais de TV e transmissões ao vivo pela internet

O duelo entre SC Cambuur e PSV terá transmissão ao vivo pelo Canal+ e pela ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Confira abaixo as opções para assistir a este jogo da Eredivisie pela internet.

Canal+

Canal+

Assista aqui

Watch ESPN

Watch ESPN

Assista aqui

ESPN Extra

ESPN Extra

Assista aqui

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Cambuur x PSV

4-3-3
Cambuur crest
Cambuur
CAM
Formação
PSV crest
PSV
PSV
3-4-2-1
T. JansenT. Jansenteam-logoD. BouahM. CostarelliM. CostarelliB. van DuijlB. van DuijlI. BaoufI. Baoufteam-logoM. MaertensN. SourenN. SourenR. El ArguiouiR. El ArguiouiN. BinderN. BinderJ. CekaJ. CekaI. HamacheI. HamacheM. KovarM. KovarY. GasiorowskiY. GasiorowskiL. GeertruidaL. GeertruidaA. ObispoA. ObispoI. PerisicI. PerisicG. TilG. TilK. SanoK. SanoR. van BommelR. van BommelS. DestS. DestMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
Cambuur

Time titular

PSV

Técnico

  • J. Plat
  • P. Bosz

O SC Cambuur não conta com Jasper Meijster, Jamal Amofa e Damian Westerhof, que estão lesionados. De resto, o técnico Johan Plat tem à disposição sua provável escalação titular, com Jason Ceka e Ilyes Hamache, entre outros, no ataque.

O PSV tem uma lista maior de desfalques: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers e Paul Wanner não estão disponíveis. A expectativa é que Peter Bosz escale um time com Matej Kovar no gol e Ruben van Bommel e Kodai Sano no meio-campo.

Forma recente

CAM

CAM - Sequência

ZWO
V0-1
AZ
E2-2
WII
V1-6
KLO
V0-2
GAE
V4-0
Gol marcado (sofrido)
15/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PSV

PSV - Sequência

HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
E1-1
WII
V7-0
CLB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O SC Cambuur vive excelente fase: venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou um. Na partida mais recente, goleou o Go Ahead Eagles por 4 a 0. Antes, havia derrotado o Willem II por 6 a 1. Em cinco jogos, o Cambuur marcou 14 gols e sofreu apenas dois.

O PSV venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu dois. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Club Brugge na Liga dos Campeões, após uma vitória por 7 a 0 sobre o Willem II na Eredivisie. Em cinco jogos, o PSV marcou dez gols e sofreu quatro.

Confrontos diretos

Confrontos

CambuurEmpatePSV
1
0
4
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
5
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FJ
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
3
PSV badge
PSV
PSV
0
FJ
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
PSV badge
PSV
PSV
2
FJ
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
4
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
FJ
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
6
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FJ
9Gols marcados17
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 12 de março de 2023, pela Eredivisie, quando o PSV venceu o SC Cambuur por 5 a 2 em casa. Nos cinco confrontos diretos disponíveis, o PSV venceu três e o Cambuur, um, incluindo uma vitória dos frísios em casa (3 a 0 em 1º de outubro de 2022).

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
E
E
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
E
E
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
E
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
E
V
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
D
D
E
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
E
E
V
E
E
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
V
D
V
D
E
9
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
D
E
D
V
V
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
E
V
E
11
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
E
V
V
D
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
D
V
D
V
E
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
E
V
E
V
D
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
D
E
E
E
E
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
D
D
D
D
D
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
E
V
D
D
E
17
Den HaagDen HaagHAA
122371625-99
V
D
D
V
E
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
E
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Eredivisie, o SC Cambuur ocupa atualmente a décima posição, enquanto o PSV está em terceiro lugar.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google