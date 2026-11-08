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Eredivisie - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 10:45 Kooi Stadium

Onde assistir a SC Cambuur x PSV: canais de TV e transmissões ao vivo pela internet

O duelo entre SC Cambuur e PSV terá transmissão ao vivo pelo Canal+ e pela ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Confira abaixo as opções para assistir a este jogo da Eredivisie pela internet.

Notícias dos times e elencos

O SC Cambuur não conta com Jasper Meijster, Jamal Amofa e Damian Westerhof, que estão lesionados. De resto, o técnico Johan Plat tem à disposição sua provável escalação titular, com Jason Ceka e Ilyes Hamache, entre outros, no ataque.

O PSV tem uma lista maior de desfalques: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers e Paul Wanner não estão disponíveis. A expectativa é que Peter Bosz escale um time com Matej Kovar no gol e Ruben van Bommel e Kodai Sano no meio-campo.

Forma recente

O SC Cambuur vive excelente fase: venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou um. Na partida mais recente, goleou o Go Ahead Eagles por 4 a 0. Antes, havia derrotado o Willem II por 6 a 1. Em cinco jogos, o Cambuur marcou 14 gols e sofreu apenas dois.

O PSV venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu dois. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Club Brugge na Liga dos Campeões, após uma vitória por 7 a 0 sobre o Willem II na Eredivisie. Em cinco jogos, o PSV marcou dez gols e sofreu quatro.

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 12 de março de 2023, pela Eredivisie, quando o PSV venceu o SC Cambuur por 5 a 2 em casa. Nos cinco confrontos diretos disponíveis, o PSV venceu três e o Cambuur, um, incluindo uma vitória dos frísios em casa (3 a 0 em 1º de outubro de 2022).

Classificação

Na Eredivisie, o SC Cambuur ocupa atualmente a décima posição, enquanto o PSV está em terceiro lugar.