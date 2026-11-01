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Campeonato Italiano - Rodada 10 2 de nov. de 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo x Fiorentina é um dos três jogos desta semana com transmissão compartilhada por DAZN e Sky Sport, além de estar disponível por streaming no NOW. Por tempo limitado, o plano anual DAZN Full, com pagamento parcelado em 12 mensalidades, está disponível por € 29,99 por mês. Para os torcedores que querem acompanhar todos os jogos do Sassuolo ou da Fiorentina na Serie A, também há o DAZN MyClubPass, plano dedicado a uma única equipe.

Sassuolo x Fiorentina terá transmissão ao vivo por DAZN, NOW e Sky Sport. Confira a seguir os detalhes para acompanhar a partida pela TV e por streaming.

O Sassuolo recebe a Fiorentina no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, em um confronto da Serie A entre duas equipes que chegam ao jogo precisando urgentemente de pontos e ocupando posições na tabela que não refletem suas ambições iniciais.

O Sassuolo de Alberto Aquilani atravessa um momento difícil. Depois da vitória sobre a Juventus, que havia feito os torcedores da equipe da Emília sonharem, o Sassuolo somou apenas um ponto nas últimas cinco partidas do campeonato e sofreu uma pesada derrota por 6 a 2 para a Lazio na última rodada disputada no meio da semana. A equipe está na 15ª posição e precisa mudar de rumo.

A Fiorentina não vive situação melhor. A equipe de Paolo Vanoli perdeu as últimas três partidas do campeonato, sofreu sete gols no total e ocupa a 17ª posição. O único resultado positivo recente é o empate por 2 a 2 com a Atalanta, mas isso não basta para esconder as dificuldades de uma temporada decepcionante até aqui.

O departamento médico da Fiorentina está cheio: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic estão todos indisponíveis, obrigando Vanoli a recorrer a soluções alternativas, sobretudo na defesa. O Sassuolo também precisa lidar com várias ausências. Thorstvedt se soma à lista de desfalques após a expulsão contra a Lazio.

É um confronto entre duas equipes em crise, com pontos importantes em jogo para se afastarem da parte perigosa da tabela. Confira a seguir todas as informações para acompanhar a partida ao vivo pela TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Sassuolo não conta com Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz e Jay Idzes por lesão, enquanto Kristian Thorstvedt está suspenso. Aquilani deve escalar Turati no gol, com Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano e Doig na defesa; Matic, Bakola e Adzic no meio-campo; e Berardi, Esposito e Laurienté no trio de ataque.

A Fiorentina chega a Reggio Emilia com o departamento médico cheio: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic estão fora. Vanoli deve escalar De Gea no gol, com Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario na defesa; Ndour, Brescianini e Oulai no meio-campo; e Mastantuono, Pellegrino e Njie no ataque.

Momento das equipes

O Sassuolo não venceu nenhuma das últimas cinco partidas do campeonato: foram um empate e quatro derrotas. O resultado mais recente foi a pesada derrota por 6 a 2 para a Lazio no Mapei Stadium. Antes disso, o Sassuolo havia perdido por 2 a 0 para o Como. O único ponto nesse período veio no empate por 1 a 1 com o Milan. Em cinco jogos, o Sassuolo marcou sete gols e sofreu 13.

A Fiorentina não venceu nenhum dos últimos cinco jogos: foram dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi o 2 a 2 com a Atalanta, precedido pela derrota por 2 a 1 para a Inter. A Fiorentina também perdeu para o Como por 1 a 3 e para o Genoa por 2 a 1. Em cinco jogos, marcou sete gols e sofreu 11.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando a partida terminou em 0 a 0 pela Serie A. Nos últimos cinco encontros, o retrospecto favorece o Sassuolo, com duas vitórias contra uma da Fiorentina e dois empates. O Sassuolo venceu por 3 a 1 em dezembro de 2025, enquanto a Fiorentina ganhou por 5 a 1 em abril de 2024.

Classificação

Na Serie A, o Sassuolo ocupa a 15ª posição, enquanto a Fiorentina está em 17º lugar: um confronto entre duas equipes que precisam ficar atentas à luta contra o rebaixamento.