Onde assistir a São Raimundo x Cruzeiro, pela Copa do Brasil?

Raposa estreia no torneio nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com promessa de casa cheia, o visita o São Raimundo na noite desta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do . A partida terá transmissão do canal Sportv, além do Premiere, na TV fechada.

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Raimundo x Cruzeiro DATA Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Canarinho - Boa Vista, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Cruzeiro é o maior campeão da / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC

O duelo terá transmissão da Rede Globo, na TV aberta, e do Premiere, nos canais pay-per-view. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Estreando na Copa do Brasil, a vai até Roraima podendo empatar e avançar para a segunda fase da competição.

Para o confronto, a equipe terá três desfalques: Felipe, com fadiga muscular, Machado, com edema na coxa direita, e Jadsom, com indisposição estomacal.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edilson, Cacá, Leo e João Lucas; Edu (Pedro Bicalho) e Adriano; Maurício, Marco Antônio e Jhonata Robert; Roberson

SÃO RAIMUNDO

Por outro lado, para o São Raimundo só interessa a vitória para seguir no torneio. O técnico não poderá contar com Marcos Felipe e Stanley.

Provável escalação do São Raimundo: a atualizar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova 28 de janeiro Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro Campeonato Mineiro 2 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Raimundo-PR x Cruzeiro Copa do Brasil 13 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Patrocinense x Cruzeiro Campeonato Mineiro 16 de fevereiro 19h (de Brasília)

SÃO RAIMUNDO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Uberlândia Campeonato Mineiro 1 de fevereiro 1 x 1 América-MG Copa do Brasil 5 de fevereiro

