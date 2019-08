Onde assistir a São Paulo x Santos, pelo Brasileirão da 2019?

San-São será disputado neste sábado (10), pela 14ª rodada do torneio nacional; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico San-São! e entram em campo neste sábado (10), às 17h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere para todo o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santos DATA Sábado, 10 de agosto LOCAL Morumbi - SP HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação São Paulo)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Após uma semana agitada com novos reforços anunciados, o torcedor ainda terá de esperar para ver Daniel Alves e Juafran com a camisa do São Paulo. A tendência é de que os dois passem por um período de recondicionamento físico até que sejam incorporados ao grupo para os jogos do Brasileirão.

Por outro lado, Antony, recuperado de uma inflamação no joelho esquerdo sofrida na vitória sobre o , está liberado para o clássico, enquanto rumores sobre a sua saída para o Ajax são retomadas.

Ocupando a sexta posição, com 21 pontos e um jogo a menos, o Tricolor registra cinco vitórias, seis empates e apenas uma derrota no Brasileiro.

Provável escalação: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Pato e Raniel

SANTOS

Líder do Brasileirão, com 32 pontos, quatro a mais que o , segundo colocado, o não deseja que o rival freie a boa sequência no campeonato, apesar da motivação após a apresentação de Daniel Alves.

"Muda muito (a atmosfera do clássico). A torcida pode estar mais motivada, mais confiante no confronto. Sabemos que vai ajudar muito bem o São Paulo com a chegada de um grande jogador como o Dani Alves. Mas para a gente não tem o que mudar, temos que continuar a fazer o que estamos fazendo e melhorar.", disse Carlos Sánchez.

Mais artigos abaixo

O técnico Sampaoli já conta com seus três reforços mais recentes: o lateral-direito Pará, o zagueiro Luan Peres e o atacante Lucas Venuto. Os jogadores tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem ficar à disposição.

Provável escalação: Everson; Victor Ferraz (Alison ou Felipe Jonatan), Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Eduardo Sasha e Soteldo.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Equilíbrio é a palavra quando o assunto é o duelo entre as equipes. Nos últimos cinco jogos disputados, o São Paulo venceu duas vezes, enquanto o Santos venceu outras duas. No entanto, vale relembrar que o Peixe triunfou o primeiro confronto das equipes no em 2019: 2 a 0, com gols de Luiz Felipe e Derlis González.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 27/01/2019 Santos 2 x 0 São Paulo Campeonato Paulista 16/09/2018 Santos 0 x 0 São Paulo Brasileirão 20/05/2018 São Paulo 1 x 0 Santos Brasileirão 18/02/2018 São Paulo 0 x 1 Santos Campeonato Paulista 28/10/2017 São Paulo 2 x 1 Santos Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo 4 x 0 Brasileirão 22 de julho 20h (de Brasília) Fluminense 1 x 2 São Paulo Brasileirão 27 de julho 19h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Ceará Brasileirão 18 de agosto 16h (de Brasília) x São Paulo Brasileirão 25 de agosto 16h (de Brasília)

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos 3 x 1 Avaí Brasileirão 28 de julho 11h (de Brasília) Santos 6 x 1 Brasileirão 4 de agosto 11h (de Brasília)

Próximas partidas