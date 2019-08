Onde assistir a São Paulo x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste sábado (31), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 28 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o neste sábado (31), às 11h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Grêmio DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Depois de 10 jogos sem perder, com quatro empates e seis vitórias, o Tricolor foi superado pelo Vasco na última rodada e agora busca a boa sequência novamente.

A novidade para o duelo contra os gremistas pode ser Toró. O atacante se recuperou do pequeno estiramento na parte posterior da coxa esquerda e pode ser titular no sábado (31).

Por outro lado, Pablo pode não ter condições. O jogador segue na transição da lesão no ligamento do tornozelo. Ele não atua desde o empate com o , na 10ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo ocupa a quarta posição na tabela, com 30 pontos. Três a menos que o líder .

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves (Anderson Martins), Arboleda e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, e Toró

GRÊMIO

Após a vitória sobre o Palmeiras e a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão.

O técnico Renato Gaúcho deve seguir mantendo um time alternativo contra o São Paulo. Os titulares devem ser poupados para o jogo da próxima quarta-feira contra o -PR, na Arena da Baixada, pela Copa do .

Rômulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque e deve ser substituído por Michel ou Darlan.

Atualmente, os gremistas ocupam a 12ª posição, com 21 pontos.

Provável escalação do Grêmio: Julio César; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Michel (Darlan), Thaciano, Luciano, Luan e Pepê; Diego Tardelli

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 São Paulo Brasileirão 21/08/2019 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 25/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Brasileirão 07/09/2019 19h (de Brasília) São Paulo x Brasileirão 15/09/2019 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 24/08/2019 Palmeiras 1 x 2 Grêmio Libertadores 27/08/2019

Próximas partidas